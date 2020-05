Todo lo día toy "pinchando" la tierra

14/05/2020 17:31 Marbis Ramírez Serrano marbis.ramirez@icrt.cu 210

A sus 80 años un campesino baracoense saca a la tierra en Mosquitero los frutos que necesita para alimentar a su familia, y mucho más. Locuaz y natural, asegura que mientras tenga una "fuercecita" seguirá pegado al surco porque "si la naturaleza cree que me va a hacer arrepentir… tá muy equivocá".

¿Cuál es su nombre?

"Nery Galano Ortiz".

¿Qué edad usted tiene?

"Ochenta año".

Pero usted ya no trabaja la tierra… ¿o sí?

"¡Sí, cómo no! Todo lo día toy pinchando ahí, hata que me hable".

Me dicen que usted manda a sus hijos que vayan allí al pedacito y siembren, y limpien. ¿Eso es cierto o es usted mismo quien hace todos los quehaceres?

"¿Aquí en el terrenito ete?... Bueno no. Sí, el hijo me ayuda. El hijo que e el que etá cerca, porque lo demá tán lejo".

Bueno, hábleme de usted, porque veo que ahí tiene plantaciones de tomate, tiene ají intercalado… Dígame qué tiene sembrado y cuáles son sus aspiraciones con esa siembra que usted tiene aquí, en el patio de su casa… ¿Esta es su casa?… ¿o la de su señora?

"Bueno, de ambo (jejejejejeje).

Bueno, eto e como siempre ha sido. Aquí se produce y ecede mucho, mucho, mucho del autoconsumo, y entonce le vendo a la población, eso e de cierto convenio con la UBPC para el comedor de lo viejito allí… y esa cosa".

¿De dónde obtiene usted las semillas?

"Bueno, ahora compré un poquito de semilla de pepino allá en la tienda… ahora no, eso fue por enero por allá… y semilla de tomate, en la tienda de semilla de Baracoa. Pero no fue lo suficiente y entonce compré en el semitapado ese de La Alegría, una semilla de tomate.

Y esa de ahí son también del semitapado, y el retante de tomate lo compré a un productor de allá abajo de La Alegría".

¿Trabajar la tierra fue lo que usted siempre hizo?

"Siempre. Tuve uno cuanto saños dirigiendo campesino y en acopio, pero mi profesión dede chamaco fue campesino. Y dije siempre que me jubilaba en la agricultura y así fue".

Pero aún después de jubilado sigue aportando su granito de tierra.

"¡Cómo no, ooooooh! Mientra tenga alguna fuercecita, toy aportando".

Veo que la seca lo ha golpeado a usted.

"¡Aaaaaaah, terriblemente, eso sí!”.

¿Pero no se rinde?

"¡Na! No, no, no. Dije ahí lo sotro día, habían tre o cuatro compañero y dije: si la naturaleza cree que me va a arrepentir se equivocó, porque voy a seguir palante. Y me dijeron: ¡Ay, chico!, no compita contra la naturaleza que eso… por gusto".

Pero aún así veo que ya los tomates están bastante grandes y casi de cosecha. Ya estamos en el mes de mayo, en el mes de mayo cae lluvia… ¿qué usted cree?

"Bueno, esa e la que etamo eperando… Estoy eperando, cada vé que se pone así digo: ya ahorita cae… y no cae. Sufro la dececione".

Además de tener estas plantaciones aquí, en la entrada de su casa, en su pequeño pedazo de tierra, ¿produce usted carne para el consumo de la familia?

"Bueno, siempre he tenido gallina, meno ahora, porque la saqué la que me quedaban porque si no, no podía tener eso ahí. Y conejo hace rato toy luchando, ya desití porque me ha caío la mala suerte últimamente. Y ya ahora quedaron do ahí. Eran tre, ayer se murió uno y dije: voy a desití de conejo por lo meno do saño".

¿Y la cría de cerdos?

"Bueno, dede que etoy aquí he luchao como con tre cerdo, pero no… El problema e que la comida de lo cerdo hay que bucarla muy lejo y tá problemático eso aquí".

A los jóvenes de hoy en día no les gusta trabajar la tierra porque creen que ese trabajo es muy sacrificado, pero usted que es un hombre que ha vivido toda su vida dedicado a la tierra, ¿qué les dice a esos jóvenes que no cuentan con un centro laboral, y sin embargo no quieren disponer de un pedacito de tierra para cultivar?

"Bueno, yo le exhortaría a alguno que tienen la venda puesta que se la quitaran, y que luchen con la tierra, porque la tierra e la que da todo. Y en lo momento actuale en que vivimo, el que ecuche televisión y radio sabe que todo el má mínimo efuerzo, y la má mínima pulgada de tierra, hay que dedicarla a produción, a producirla: uno de autoconsumo, otro para la población, pero bueno, eso e de acuerdo a la capacidá de cada cual de que tenga de tierra".

¿Y qué mejor ejemplo que usted, que a sus ochenta años continúa produciendo?... ¿o ya se va a rendir en este año?

"¡Noooo!, no hay rendición, aquí no se rinde nadie (jejejeje)".

Muchísimas gracias

"Bueno, igualmente mucha gracia".