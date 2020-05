Yo no me he cansado de trabajar (+ Podcast)

14/05/2020 15:17 Richard López Castellanos ricardo.lopez@icrt.cu 186

Todo quien sabe de la zona baracoesa del Jamal siente que la farmacia del lugar es un local muy socorrido. Para un visitante ocasional, puede llamar la atención que allí solo laboren mujeres, una de ellas en edad de retiro.

Magalis Nicot Ulloa, dependienta, se posiciona detrás del mostrador como si pudiera estar allí toda la vida. Lo de ella es servir; lo del tiempo, esperar.

Entrevista en audio

¿Cómo ha sido el trabajo en estos días?

"Ha sido un trabajo fuerte, pero estamos contentos porque le podemos dar la atención al pueblo. Ya yo era para estar en mi casa en este período de pandemia, porque me liberaban por la edad, pero no. Yo me acogí a la resolución de que quiero trabajar porque estoy dispuesta a servirle a la Revolución y a los pacientes que estén enfermos".

Me imagino que podría estar en su casa hace ya unos años, ¿no?

"Sí, sí, pero yo no he querido retirarme".

Casi todas las personas de su generación son de esas que les gusta el trabajo, y que no quieren sentirse retirados.

"Así es. Porque yo soy una persona ágil que me gusta estar en acción, no me gusta estar sentada ni nada de eso".

¿Cuántos años de trabajo tiene usted?

"Cuarenta años de trabajo. Trabajé en el Partido, trabajé en Cuba Café y ahora tengo 38 años de estar en la farmacia".

¿Qué caracteriza el trabajo en la farmacia del Jamal?

"Este es un trabajo que hay que estar en movimiento el día entero, y por eso es que me gusta".

¿Viene mucho público aquí?

"Bastante, bastante. Esta unidad es el centro del Jamal, como el policlínico está ahí y va gente a consulta, pues ya todo el mundo donde viene es aquí. ¡Y si son los viernes ni hablar!"

He oído que aquí se encuentran muchos medicamentos que no se hayan fácilmente en la ciudad. ¿Por qué es así?

"Será por los pedidos que se hacen, de acuerdo a los usuarios que hayan. A veces se mantienen más los medicamentos porque no le damos por cantidad a la gente, se le regula el medicamento para que todo el mundo pueda alcanzar".

¿Cómo se comporta la demanda en este período de situación epidemiológica?

"Ah, hay mucha demanda, mucha demanda, y hay quien quiere caparar y no debe de ser".

¿Qué más buscan las personas?

"Los antihipertensivos, que es para la presión, y los jarabes, como se dijo que el jarabe limpiaba los pulmones pues la gente viven buscando los jarabes, y las tinturas".

¿Y qué es lo que más falta?

"En falta hay unos cuantos medicamentos: está el diltiazem, el levamisol, el monteluca, ketotifeno, el salbutamol, unos cuantos".

Veo que las personas están cumpliendo con el deber de lavarse las manos antes de entrar a este locoal. ¿Qué otras medidas se toman en la farmacia como prevención contra el contagio por el nuevo coronavirus?

"Bueno, cuando las personas entran se limpian los pies con una frazada que se le pone ahí con hipoclorito, también se lavan la mano con la vasia de jabón, el hipoclorito y por último el agua.

Y dentro de la unidad tenemos una buena protección, no nos quitamos el nasobuco, nos ponemos hasta pañoletas para trabajar, y gorro, los guantes también, porque andamos con dinero, ahí es donde puede venir una contaminación para nosotros".

Magalys, ¿cansa mucho trabajar tanto?

"Bueno, a mí no me ha cansado hasta ahora, ni me cansa, no sé cuando me cansaré".

Viéndola con ese ánimo a cualquiera la sería difícil suponer hasta cuándo trabajaría usted. ¿Cómo va a recordar esta farmacia y su trabajo cuando ya no esté en él?

"Bueno, hay quien dice que a la farmacia le van a poner mi nombre cuando yo me muera".

Ojalá haya muchas personas que laboren con la disposición suya para atender a los demás. Gracias por sus palabras.

"Gracias a usted, pase buenas tardes y cuídese de la COVID".