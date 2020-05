¡Para eso estamos nosotros! (+ Podcast + Video)

09/05/2020 19:46 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 22

A Ernesto Ochoa Vera lo encontré entregando el almuerzo a una anciana beneficiada por el Sistema de Atención a la Familia (SAF). En la vivienda ubicada en Jamal, el segundo mayor asentamiento poblacional en Baracoa, viven otras dos personas, todas mayores de 65 años y con patologías de salud que las hacen vulnerables en caso de contraer la Covid-19.

Aunque el joven estaba apremiado por otros encargos relacionados con la función que realiza, concedió unos minutos a RadioBaracoa.

Escuche entrevista en audio

¿Qué has estado haciendo en estos días, a qué te dedicas?

“A raíz de la situación epidemiológica que atraviesa el municipio nosotros, que somos trabajadores del INDER, estamos vinculados a la atención al adulto mayor en todo lo que les haga falta: comprar la canasta básica de alimentos, los medicamentos y alguna que otra cosa que ellos necesiten”.

Es el servicio conocido como de mensajería…

“Sí, el servicio de mensajero. Atendemos a estas personas que por cuestiones de edad no pueden salir a la calle a exponerse al coronavirus que tanto daño nos está haciendo aquí municipio y en el país”.

¿Otros compañeros tuyos también se sumaron al llamado?

“Sí, como no. Casi todos los profesores de deportes y recreación física que trabajan en el consejo popular del Jamal están vinculados a esa labor. Otros se incorporaron a una brigada que trabaja en el acondicionando del preuniversitario Félix Ruenes como centro de aislamiento para sospechosos de Covid-19”.

¿Cuántos días llevas en esta actividad?

“Alrededor de un mes, aproximadamente. Desde que se nos orientó la tarea por el Consejo Popular me he dedicado a esta función”.

¿Qué experiencias positivas y negativas acumulas de este tiempo como mensajero?

“La experiencia es positiva a raíz de la conciencia que tenemos de que estas personas, por su edad, no pueden estar en la calle. La atención que yo le he brindado a cada una de estas familias es muy buena. Yo no he tenido queja de ninguno de ellos, y pienso que ellos tampoco tengan quejas de mí.

Experiencias negativas… creo que ninguna. Hasta ahora todo me ha ido bien con estas personas”.

¿Y alguna sugerencia que pudieras dar para mejorar el trabajo de ustedes?

“Bueno, continuar realizando esta función. Yo no tengo nada que sugerir porque nada me ha afectado en el trabajo”.

¿No encuentras ningún obstáculo cuando vas a la farmacia, a la tienda…?

“No, porque nosotros estamos en un listado de preferencia que hizo el trabajador social junto con el presidente del Consejo. Ese listado se envió a las tiendas, a la farmacia y a todos los centros. Nosotros vamos y hacemos la cola por prioridad. Se nos facilita el servicio porque allí saben que no compramos para nosotros sino que estamos atendiendo a otras personas que lo necesitan”.

¿Cómo valoras el impacto de la labor que ustedes realizan en Jamal?

“El impacto sí es positivo porque cada uno de nosotros atiende alrededor de cinco adultos mayores y hacemos este trabajo con dedicación, con amor, no pensando en nosotros sino en la ayuda que damos a los más necesitados”.

A partir de que ustedes están trabajando, ¿se ven menos adultos mayores en la calle?

“Sí. Nos dieron la función de ayudarlos en las labores que requieren salir de la casa. Con esta estrategia que tomó el gobierno ya menos adultos mayores andan por la calle, se exponen menos. ¡Para eso estamos nosotros!”.

Al despedirse, Ernesto quiso dejar un breve mensaje para sus coterráneos: