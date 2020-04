Sismo perceptible despierta hoy a Baracoa (+ Podcast + Fotos graficadas)

29/04/2020 07:27 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 474

A las 06:22 de esta mañana un sismo de moderada intensidad fue perceptible en Baracoa.

Según los datos del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), de Santiago de Cuba, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.8 en la escala de Richter y su epicentro se localizó a 10 kilómetros de profundidad, en las coordenadas 20.121° de latitud y -74.104° de longitud, a unos 20 kilómetros al Sureste de Maisí, Provincia de Guantánamo.

El CENAIS emitió la nota informativa siguiente:

Santiago de Cuba, 29 de abril de 2020.

“Año 62 de la Revolución”.

A las 6:22 am del 29 de abril de 2020, la Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un sismo reportado como perceptible, localizado en las coordenadas 20.12 grados de Latitud Norte y los -74.10 grados de Longitud Oeste, a una profundidad de 10 km. El mismo tuvo una magnitud de 4.8 Richter, ubicado a 16 km al sursureste de Maisi en la provincia de Guantánamo. Este es el sismo perceptible No. 5 del año 2020.

Se han recibido reportes de perceptibilidad en todos los municipios de la provincia de Guantánamo y en Moa en la provincia de Holguín. Al cierre de la información no se reportaban daños materiales ni humanos.

Hora de cierre 7:20 am del 29 de abril de 2020.

Estación Central.

Servicio Sismológico Nacional de Cuba.

CENAIS-CITMA.

RT en español publicó la noticia referenciando datos del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) que informó que el terremoto fue de magnitud 4,5.

Un sismo de magnitud 4,5 se ha registrado la mañana de este miércoles en Cuba, dice RT, localizándose su epicentro a 40 kilómetros al sureste de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (CSEM). En un primer momento, el CSEM había informado que la magnitud del terremoto era de 6,6.

Varios usuarios de facebook también reportaron de inmediato el suceso.

"Dice mi tía de Maisí que el techo de su casa sonó de tal manera que ella pensó que se iba a caer, que fue tremendo estruendo", cuenta Eliannis Legrá; mientras Arnold Muguercia Matos dice: “Acá en San Antonio del Sur también se sintió súper fuerte".

Entre los baracoenses las entradas y comentarios en esa red social han girado esta mañana en torno el tema, desde los que publicaron de inmediato lo sucedido y narran experiencias personales y familiares, hasta los que preguntan más detalles o muestran preocupación desde otros lares.

Al parecer el sismo sacó de la cama a muchos en Baracoa. "Se sintió fuerte, todos los vecinos se levantaron", escribe Luzgarda Leyva Del Sol. "Estaba soñando, pero de un solo brinco me incorporé", cuenta Meidis Utria Tabera. "Me sacudió la cama y puso a bailar la casa", describe Pablo Gomero Machado. "Lo sentí urgente, me levanté, fue fuerte", según Yoira Rivera Hernández.

Por el momento todo parece haber quedado en un gran susto. "Eso estuvo cerca, nunca había bajado tan rápido las escaleras de mi edificio", relata Damaris Silot y la apoya Mara Lores: “Sí, qué susto, y lo feo que sonó, bum, estaba durmiendo y me despertó”.

Aunque lo sucedido sacó a relucir en algunos la hilaridad consustancial del cubano, como muestra el comentario de Genaro Menéndez: "Arreovaya muchacha !!!!! Qué situación. Supongo que en Sabana no haya quedado mango encima de la mata", la experiencia recordó a los baracoenses que hay que estar preparados para este tipo de contingencia.

Desde el otro lado del océano Yani Lores escribe: "Yo llamé a los míos y les dije que prepararan una mochila y desde aquí estoy pendiente". Por su parte Diana Martell Herryman resalta el hecho de que este evento sucedió en medio de un momento en que se ha llamado a la población al aislamiento social y el uso de medios de protección para prevenir contagios por el nuevo coronavirus, por lo que ante la posibilidad de ocurrencia de otros en similares circunstancias aconseja: "Duerme con el nasobuco al cuello o amárratelo en la muñeca, porque en la corredera nadie se acuerda de ponérselo".

Ante el disparo de las alarmas locales y la gran cantidad de información no verificada o especulativa que comenzó a circular, tanto por las redes sociales como por servicios de mensajería instantánea, llamadas telefónicas y otras formas de comunicación interpersonal y social, el especialista en Baracoa del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Ricardo Suárez Bustamante, intervino en la radio local para disipar las preocupacionees de la población sobre la posibilidad de ocurrencia de un tsunami y ofrecer precisiones informativas sobre el evento.

Información publicada por otros medios: