Después del crepúsculo, un nuevo amanecer

28/04/2020 00:06 Marbis Ramírez Serrano marbis.ramirez@icrt.cu 1

¿Quién imaginó que de Norte a Sur, de Este a Oeste, la tierra al unísono quedaría totalmente arrasada, saqueada por completo por un asaltante invisible?

El mundo está marchito y desfallece como si una maldición llamada coronavirus estuviera ajustando cuentas a quienes encuentra a su paso.

En Europa, Asia, América Latina, el Caribe, África, en todas las regiones y continentes cesó el ritmo de los tambores, se aplacó el bullicio y se apagó el júbilo de los que se divierten. A los borrachos el licor le sabe amargo, ya no beben vino, ni tampoco cantan.

Gimen los corazones antes gozosos, toda la alegría se ha extinguido y se le ha cerrado el acceso a las casas.

Terror, fosa, tumba se juntan contra los habitantes de la tierra. No hacen diferencia entre el comprador y el vendedor, el prestamista y el prestatario, el acreedor y el deudor, el amo y el esclavo, el rico y el pobre.

Esta pandemia ha hecho que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos y él que se creía el más poderoso, el del Norte, ha visto a los 50 Estados colapsando por su causa.

Muchas casas están desoladas y no habrá quien habite las grandes mansiones. Cadáveres como basura en medio de las calles, pestilencia en vez de perfume, ropas de luto en vez de trajes lujosos.

Las puertas de las ciudades lloran a sus muertos y lo triste es que cada día el sepulcro ensancha su garganta.

Por eso mi cuerpo se estremece de dolor. Lo que oigo en las noticias me desconcierta, se me turba la mente, me hace temblar el terror. El crepúsculo tan anhelado se me ha vuelto un espanto.

Solo espero que cuando todo esto pase, los muertos no hayan sido en vano y que en lo adelante seamos mejores padres, mejores hijos y mejores seres humanos.