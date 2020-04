Cuando empiecen las clases

25/04/2020 17:32 Gipsie Garrido Domínguez 52

Las vacaciones salen de vacaciones, el mes de septiembre queda en espera y el deseo se apresura, un jardín rojiblanco de parvulitos nos trae a la imaginación otra vez el inicio del curso escolar. Nadie quedará en casa, porque a la convocatoria Martiana de que "un pueblo es más culto cuanto mejor educados tenga a sus hijos" todos quieren asistir.

Ese día de seguro Juancito estará más alto, y Elenita llevará la saya corta porque el tiempo le ha hecho crecer las piernas de correr a clases. El busto del patio se alegrará por las flores que tanto extrañó en estos días de ausencias justificadas, y el horario de receso estará riendo con disimulo cuando vea abrir las escaleras para que pase la algarabía, que promete esta vez, no sabe cómo, ser un poco más silente.

El maestro, muy entusiasmado, hace tiempo comprendió que su vida no tiene sentido sin los estudiantes, única razón por la que, aún de vacaciones, se estuvo preparando, leyendo las últimas publicaciones, revisando internet para tener en su portafolio la historia bien contada, el conocimiento alerta, la suerte de Makarenko.

Porque ahora hay cosas nuevas, nuestro idioma será príncipe y deberá ser cuidadoso al decir, escribir e interpretar lo hermoso de nuestra lengua. No todos serán privilegiados, sólo aquellos que puedan y sepan distinguir entre exhortar y excepción, entre decisión y rebelión.

Sabemos que todo estará otra vez listo, las aulas también sentirán lo suyo, ellas se mantienen lindas, frescas y limpias para su más grande olimpiada, el recibimiento de los que serán sus moradores por otros largos meses. El atributo principal que dará sentido a un mobiliario donde reina la computadora con su alma de papel, el libro, queda aparentemente estático en la íntima puerta del saber.

Pero finalmente el amor, en dosis exacta nos mirará desde el alma del maestro, desde el corazón de los estudiantes y se plantará como quien no se irá, porque no puede y no debe alejarse mucho, por si las moscas, por si hay descuidos, por si el matutino del primer día no estuviera listo para emocionar la ausencia y mostrar a los que regresan, que la escuela no es un sitio común, es un oasis donde confiar el sendero más importante de sus vidas.