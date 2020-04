¡Sió la boca!… por favor

17/04/2020 03:14 Julio César Mora Reyes 14

“¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?”

Cicerón

¿Qué nacido en Cuba no gusta de hablar? Nótese que digo “hablar” y no “conversar”, que supone un apacible espacio plural de intercambio sin altisonancias, donde se es benevolente con el otro y resulta crimen de lesa educación monopolizar la palabra o pretender el monopolio de la verdad. No me refiero en modo alguno al arte de dar cháchara.

En cambio, hablar, mero acto de articular palabras, refinamiento y estilo aparte, acaso no sea motivo de goce en el resto del mundo como lo es en Cuba. Hay algo lúdico y reivindicatorio en el habla´o cubano; parece deporte, pero es el estandarte de una inmensa cofradía émula de Cantinflas en facundia, aunque no tanto en gracia. “Hablo, luego existo”, habría dicho Descartes de haber sido nuestro coterráneo.

Cuba dice; dice de todo a todo el mundo en todas partes y a toda hora… a pesar del coronavirus, que a fin de cuentas es muy chiquito: no se ve. ¿Ojos que no ven, pulmón que no siente? Mientras tanto seguimos hablando, no pocas veces pa´ Acopio.

Días atrás Cubadebate publicó un ameno artículo del Doctor en Ciencias Luis A. Montero Cabrera, Presidentedel Consejo Científico de la Universidad de La Habana, titulado El contagio de la COVID-19.

El trabajo pone en claro el porqué de los riesgos a que pueden exponerse las personas en relación con la citada enfermedad, en especial los asociados al aerosol del habla, cuyas microgotas son capaces de recorrer varios metros, contrario a lo que se cree. Por ello recomienda evitar toda interacción innecesaria.

Hagámosle caso. Hablar de más siempre ha sido malo; hoy es francamente peligroso.

Aplauso para usted también.