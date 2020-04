15/04/2020 00:52 Gitsie Garrido 0

Hoy quiero enseñarte una palabra que es sinónimo de resurgir, de renacer, de insistir, de fortaleza. Una palabra que implicará tu grandeza si eres capaz de incorporarla a tu estilo de vida, a tu conducta y ¿por qué no?: a tus sueños.

Resiliencia. Es resiliente quien se levanta luego de caído y aprende con su caída para nunca más llegar al suelo.

El resiliente no vence sus desdichas con tarot o hechizos, conjuros, ni sahumerios, no necesita leer las cartas, ni rituales, brujerías o agua de luna, no busca el poder de las velas, y a pesar de lo malo que proyecta la línea de la vida en la quiromancia, es capaz de desviarla como hizo Hércules al río para limpiar los establos, porque no es fatalista, porque nunca se siente vencido, porque busca con su esfuerzo las respuestas, porque es su propio Nostradamus.

Si toda tu familia es resiliente, entonces nada entrará en tu casa, porque la resiliencia es un cerrojo que sólo es permeable a la vida y la salud, al amor y los proyectos, al bienestar y el emprendimiento.

Un país resiliente piensa como país, ayuda a su gente y hace lo mejor para su pueblo, crea caminos posibles para salir del laberinto luego de matar al Minotauro, renace como cuando Mathew, se yergue como cuando el Periodo Especial, se recompone y anda, crea nuevos modos, intenta la maravilla.

Ahora necesitamos un mundo resiliente, malherido pero luchando, raido pero luchando, descocido, roto, desazucarado, pero con una idea fija y compulsiva: luchando.