El silencio ocupaba el sitio de la voz y el miedo el lugar de la valentía. Hasta Juan, el cabeza dura, esta vez prestó oídos a los consejos. Los ilimitados llevaron sus stop a cuestas, por si una superficie aguardaba al pandemio solapado entre el brillo del aluminio.

Cajas y más cajas cumplían su función y los cementerios ya no encontraron dónde cavar tumbas para más de un millón. ¡Cuándo acabará!

Los rezos eran inútiles, y todos los beatos del universo decían una misa unánime para dejarla colgada en las nubes como las conversaciones de los internautas, con la esperanza de que cayera en algún momento en forma de bendición para el mundo.

Era suerte o cuidado, protección o cuarentena, limpieza o precaución, cuantas palabras necesarias en estos tiempos donde toda sensatez era poca. No había fiesta ni diversión, en los armarios envejecían los vestidos, no había visitas sociales ni encuentros a escondidas, no había tiempo para las traiciones y el síndrome de abstinencia esperaba listo a sus alcohólicos, mientras las bebidas sustitutas se escondían en los reverberos y las cocinas para no ser usadas indiscriminadamente.

Los orgasmos quedaron pensativos a la espera de una reacción del cerebro y las palabras de consuelo para los familiares de los críticos, sólo eran un placebo que dejó de tener éxito. Las calles semejaban descampados de películas del oeste.

Los compositores inteligentes despertaron a sus musas y los menos inteligentes las bloquearon mientras esquivaban la tos. El fenómeno del contagio amenazaba con extenderse y los psicólogos nos sentíamos protagonistas para un buen final.

En tanto dentro de las casas, una fiesta de unión y cariño se celebraba, los televisores no se apagaban y los programas jamás vistos encontraron atención, tablets, nintendos, teléfonos ayudaban esta vez a un buen propósito. Dentro de las casas si se escuchaban los orgasmos y el renacer de nuevas vidas en los úteros, la fe se erguía y tocaba los pechos con sus canciones y proyectos futuros. Dentro de las casas nada podía pasarte, porque en el calor hogareño el virus iba encontrando su deceso.