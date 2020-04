No son tiempos de vivir en burbuja

09/04/2020 12:14 Miguel Reyes Mendoza 14

Vivir en una burbuja... Así llamo yo a quienes pasan por delante de las cosas y no la ven, no las escuchan o no las quieren ver. Llevo días escribiendo y publicando fotos y textos sobre las indisciplinas sociales, hace semanas incluso reflexioné entre citas y preguntas sobre las responsabilidades cotidianas, civiles, ciudadana- llámese como desees- responsabilidades al fin.

Hoy me gané un regaño en casa luego que me tildaran en las redes de censurar o porque crean estuve o estaría en el extranjero, no puedo opinar sobre la realidad que veo en mi ciudad: Baracoa. Hoy me dijo la más pequeña de todos: "así no vas a conseguir trabajo, te van a bloquear del facebook, tu solo no vas a arreglar el mundo, deja que se acabe"...y yo respondí al instante: ¿acaso es eso lo que te he enseñado de cómo llevar la vida y defender la verdad y tus ideas?

¡No!..no, porque yo no puedo vivir en esa burbuja de creer que la crítica mata, no construye; que la crítica es censura, no forma...no puedo vivir tapando el sol con un dedo porque se trate de mi imagen o de mi quehacer rutinario...es mi arma esta, las palabras justas y verdaderas, esas que tal vez duelen, pero que apoyadas en imágenes corroboran lo cierto.

Así me educó mi madre, en decir con respeto lo que pienso...¿y qué pienso? Pienso que en Baracoa se sigue viviendo al libre albedrío cuando hay un virus que juega con el mundo y algunos del mundo, que juegan a ser Presidentes, provocan hoy cifras de infectación completamente exorbitantes. Pienso que no se ha organizado bien el control de las colas en los diferentes establecimientos, con el distanciamiento social requerido.

Pienso que los inspectores estatales y de transporte aún no se han enterado que desempeñan un rol significativo en esta batalla de todos. Pienso que las guaguas y coches deben tener menos viajeros; en el caso de los ómnibus ninguno de pie. Pienso que se sigue deambulando y no por necesidades primeras. Pienso que cada sitio tiene un responsable capaz de tomar decisiones y organizar mejor la realización de cada tarea.

Pienso que en lugar de que nos moleste la crítica, los estados de opinión y reclamo de la población son sumamente importantes para trabajar. Pienso y coincido que lo hecho es poco, que falta mucho por emprender entre todos. Pienso que el nasobuco no es un collar sino un elemento de protección. Pienso que como bien planteara nuestro Presidente Díaz Canel no son tiempos de vacaciones, el ajedrez, dominó, cartas y reuniones públicas han de acabar ya.

Pienso que la higiene tiene que seguir siendo un elemento crucial en nuestras calles. Pienso que los padres deben ser más responsables en el cuidado de sus hijos, mi hija por cierto, se aburre pero tiene infinidades de cosas por hacer en este período. Pienso que no son tiempos de jugar ni vivir en una burbuja.

Yo entrevisté hace dos días a un amigo paciente de la COVID 19, y bien que les dice a todos, y en especial a los cubanos, que lo más malo de este virus es la soledad, la soledad de estar lejos de los tuyos, de quienes quieres, esa soledad que te asfixia junto a la neumonía doble, que te corta la respiración y que al final, te mata. Pienso que por ello, debo volver hacer llegar a todos ese mensaje, porque si con mis fotos, mis palabras e incluso los testimonios no existe percepción del riesgo, entonces, ¿cómo decirte que no te critico por mal, que no censuro tu accionar, que con el virus no se juega y que los tiempos de jugar no son estos?

¿Cómo te digo entonces que en mi convicción y principios no está la de vivir en una burbuja, que no puedo taparme los ojos, ni dejar de escribir sobre lo mal hecho, aunque te duela? ¿cómo decirte entonces que esta batalla de todos, empieza por ti? Escúchalo.