Crónica para el deambulante

El deambulante también es parte de la cultura de este pueblo, se echa al lado del perro en una esquina del parque con idénticas formas de animales, correcaminos de la ciudad va de un lado a otro imaginando reinos donde es príncipe, bailarín, caballero, bilingüe y lanza al viento aullidos maltrechos por una psiquis perdida en medio de las psicomanias.

Don Quijote de los pueblos enfrenta otros molinos y nuevas batallas le son expuestas, ante las pocas fortalezas que aún le regala el destino.

Sus peregrinaciones no necesitan una motivación, los pies solo quieren que se les reconozca en la historia de su pueblo. El pelú, Tiburón, Negret, Caballero de París, van aportando dinamismo y originalidad con su presencia. El deambulante vive entre nosotros, todos le conocen y le saludan y hasta se ganó una estatua en el parque, porque no pasa inadvertido en el quehacer y sintonía del pueblo.

Ya no es el técnico Jorge o la licenciada Cristina, ahora algunos le llaman loco porque su cabeza es un universo de ideas indescifrables e imposibles laberintos, que a veces pueden ser geniales, cortocircuitos de amor o desconfianza, que aparecen intermitentes en su conducta impredecible, para ellos el mundo es una puesta en escena cotidiana donde suelen ser los protagonistas.

Puede ser un adulto o un niño, camaleónico y único a la vez, no le teme a los reproches o la crítica porque "yo no estoy loco", no le preocupa el viento o los títulos, la moda o las leyes de la dialéctica, atemporal no reconoce horarios, signos zodiacales, estaciones del año, va sin brújula a cualquier encuentro y su mejor impulso es la voz que le susurra al oído, las alucinaciones que le compulsan.

A veces extiende su mano para pedir limosnas, se rasca sin vergüenza cualquier parte del cuerpo, escupe en el mosaico, exhibicionista descuida su sexo y expone una sonrisa oscura mostrando simpatía. A veces también una lágrima te asoma si le ves con los ojos del corazón, esos que te recuerdan que es humano.

El deambulante va también hoy con su nosobuco puesto, insertado en la tónica nacional. No le mires con desdeño, no le abuchees o maltrates porque mañana puedes ser tú, el deambulante ayer fue un hombre y una mujer como nosotros, con hijos, metas, proyectos y hoy sigue siendo un ser humano distinto de ti, pero necesitado de comprensión, como tú.