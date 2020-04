A la placita con nasobuco puesto (+ Podcast)

07/04/2020 12:57 Richard López Castellanos ricardo.alexis@enet.cu 25

La placita de Joa, en el Consejo Popular La Reforma, de Baracoa, es uno de los tantos locales de la agricultura abiertos en el municipio para facilitarle a la población la compra de alimentos en días de aislamiento social por la pandemia que afecta al mundo.

Gilberto Hinojosa Hernández, dependiente y único trabajador de la placita, vendía tomate cuando le solicité dialogar en un momento de inactivad laboral.

¿Cuáles productos se expenden allí y bajo qué condiciones? Hay respuestas.

¿Qué medidas ha adoptado usted para realizar la venta a la población en las condiciones higiénicas y de protección necesarias?

“Tener el agua con hipoclorito de sodio en el mostrador para que los clientes que lleguen puedan echarse en las manos, igual que el agua jabonosa, y yo como dependientes tengo mi área con jabón para cada vez que tenga oportunidad lavarme las manos”.

Veo que usted usa nasobuco y que las personas que he visto comprar aquí también lo usan.

“Por lo general el cliente que llega lo hace con el nasobuco puesto, y se le exige; si no llega con el nasobuco no se le puede despachar. Igual que las madres con niños pequeños no pueden venir a comprar. También se exige en la cola que las personas tengan un distanciamiento, más de un metro por ejemplo, esas cosas las exigimos”.

¿Qué productos están llegando acá últimamente?

“Están trayendo tomate del Valle de Caujerí; plátano burro y ñame de la Cooperativa de Créditos y Servicios René Gamboa, de Sabanilla; plátano burro, boniato y guayaba de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Victoria de Girón, de La Alegría”.

¿Le llegada de productos ha sido mayor o menor que antes de enfrentar la actual situación de epidemia?

“Por lo general ahora están trayendo un poquito más, y la población está satisfecha porque llega una producción fresca y con frecuencia”.

¿A qué se deberá que ahora haya más productos?

“A la conciencia que ahora tienen los productores de que en este tiempo de pandemia deben traer la mayor producción a la placita, para que la gente tenga la vianda y los productos”.

¿Cómo se garantiza aquí la tenencia de productos de desinfección para las personas?

“El agua con hipoclorito la tengo en el mostrador y a los clientes se la echo en las manos, el agua jabonosa, y también en la superficie del mostrador de vez en cuando pasarle el agua con hipoclorito para desinfectar el mostrado a menudo”.

¿Quién garantiza esos productos?

“Bueno, eso lo he garantizado yo, el detergente y el hipoclorito lo he traído de mi casa”.

¿Cómo ha sido en general el comportamiento de la población en estos días?

“La gente colabora, la gente tiene percepción del riesgo y se cuida, la gente se cuida bastante”.

¿Qué quisiera decirle usted como mensaje a los oyentes de La Voz del Toa en los momentos que vivimos?

“Que se cuiden, los jóvenes cuidar a las personas adultas, no dejar que salgan a las calles, igual que los niños, tener ese cuidado con las personas más vulnerables”.

Muchas gracias por sus palabras.

"Muchas gracias a usted".