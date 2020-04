Con Dios y los médicos pienso recuperarme (+ Podcasts)

05/04/2020 17:36 Richard López Castellanos ricardo.alexis@enet.cu 16

La vida del baracoeso Aliesky Hernández Gaínza, de 31 años de edad, corre peligro. Ingresado en el hospital de su municipio y reportado de grave, vive días de esperanza y duda.

El joven fue uno de los 22 lesionados en el accidente masivo de tránsito acaecido en Guandao el último día de febrero pasado. De alta hospitalaria, regresó luego forzosamente, y hoy dice que la noche del accidente debió ser distinta para él.

Escuche entrevista a paciente

Aliesky, ¿cómo estás?

¨Me siento bien, con un poquito de falta de aire, una bobería, no mucho¨.

¿Cómo te referirías al tiempo que has permanecido ingresado en el hospital?

¨Me he sentido bastante bien porque los médicos han cooperado conmigo y me han ayudado unos cuantos días, y me siento orgulloso de ellos, porque se han preocupado por mí¨.

¿Cómo te sientes al saber que eres una de las personas que sobrevivió a aquel trágico accidente del 29 de febrero en Guandao?

¨A pesar de todo le doy gracias a Dios por eso, estoy vivo¨.

¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti luego del accidente del que fuiste víctima?

¨Que no sé si pueda volver a caminar. Me siento… inseguro¨.

¿Qué te has sentido?

¨No, que yo nunca he pasado por esto antes, ¿entiendes?, y no sé si pueda lograr evolucionar bien, ¿me entiendes?¨.

¿Cuánto confías en tu recuperación?

¨Yo sí confío en que me pueda recuperar¨.

¿Por qué?

¨Porque allá arriba hay un Dios que todo lo puede¨.

Pero también hay médicos aquí presentes, pendientes de ti.

¨Sí, también. Con la ayuda de Dios y de los médicos también, pienso recuperarme¨.

¿Qué lección te deja el suceso por el que permaneces en el hospital de Baracoa?

¨Me deja una gran experiencia, ya que, mira el hecho que se dio. Yo dejé de ir a mi trabajo que era lo principal que tenía por hacer para mi tranquilidad y mira lo que me pasó, por estar fuera, donde no tenía que estar¨.

¿Cómo tú crees que recordarás en lo adelante ese suceso?

¨¿Cómo lo voy a recordar? Eso es una larga historia, eso nunca se me va a olvidar¨.

Pero por delante está la vida.

¨Sí, coño, sí. Espero superar esto. Con mi familia, con mi esposa, con los médicos, con la ayuda de los vecinos…¨

Escuche explicación de médico intensivista sobre estado de salud del paciente

Trabajos relacionados:

El accidente en Guandao fue un hecho extraordinario

Maldita invasión a la vida

Permanecen hospitalizados once pacientes por accidente masivo de tránsito en Baracoa (+ Podcast + Fotos)

Dos fallecidos y varios pacientes graves por accidente masivo de tránsito en Baracoa (+ Podcast + Video)