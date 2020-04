05/04/2020 14:32 Richard López Castellanos ricardo.alexis@enet.cu 3

Tengo una amiga loca por un Like. Está en Facebook, tiene una figura que imanta y sabe enmascarar un pretexto de publicación. Pudiera darle un Me gusta plus, que no existe. Mejor doy un Like +, que tampoco existe. ¿Será posible?