Encerrado y sin corona

28/03/2020 17:38 Richard López Castellanos 29

No tengo cetro en mi casa. Tengo reino sin ser rey, no hay a quien derrotar y mi único rival es un virus cuya corona no deseo.

El primer día de encierro en mi hogar a causa de la actual pandemia mundial me hace extraño. Se me aleja la sociedad, se me acercan las alertas y todo parece tan nuevo como es cada segundo.

Así, de nuevo, me resultó ayer la imagen del interior de un ómnibus circulando en Baracoa con todos los viajeros usando nasobuco. Muchas otras personas en la calle llevaban cubierta la cara. Parecía de película.

De ficción también parecen las muertes y los contagios por un mal de raro nombre. A pesar de llamados, de refugio en familia, de esquivas sensatas, siempre habrá quien se exponga, al azar o no, a la COVID 19.

Sigue la vida, y algunos leen. Edifica ir con Dostoiesky al tormento de Raskolnikov; con García Márquez a Macondo para nombrar las cosas; con Borges hasta ofrecerle la derrota a una mujer para retenerla; con Martí a Baracoa y sentir endulzar un café con miel de abeja.

Yo trabajo. Es mi deber, mi manera de hacer incluso por quien no me conoce y va conmigo al patio de internet a ver el universo, el reducido punto que es a veces.

Dicen que la reclusión envejece. ¿Será por eso que de un momento a otro creo notar el asomo de una clara barba en mi rostro? ¿O simplemente que, al igual que en la testa, “las hojas blancas siguen cayendo”, como cantaba Tiburón Morales con aquella voz ronca que aprendimos a perdonarle?

Mientras no sé cómo terminar esta crónica, sé que podría estar buen tiempo estando en casa. Sin cetro, como dije, pero también, lo más probable, sin corona (virus). ¿Hace falta premio?