Cuba adopta medidas para control de la Covid-19 !ya!

Los ministros de Salud Pública, Educación, Educación Superior, Finanzas y Precios, y de Trabajo y Seguridad Social explicaron este lunes en el programa televisivo Mesa Redonda las más recientes medidas adoptadas como parte del Plan para la Prevención y el Control de la Covid-19.

Nuevas medidas de salud pública

El titular del sector, doctor José Ángel Portal Miranda, comentó sobre la situación del coronavirus, tanto a escala global como nacional. Entre las medidas resaltó que se mantiene la vigilancia epidemiológica en la frontera y que todos los viajeros residentes en el país, que han arribado desde el domingo, están en aislamiento (hasta 14 días) en instituciones habilitadas en todas las provincias.

Declaró que se refuerza la vigilancia estrecha en los hoteles, a turistas y trabajadores, con evaluaciones dos veces al día, así como la vigilancia médica diaria en la población con la pesquisa activa, a las cuales se han sumado médicos, enfermeros y estudiantes de Medicina. A ellos se les han garantizado nasobucos a todos los estudiantes, aunque no están atendiendo de modo directo a los pacientes, solo indagando e identificando si hay alguien con síntomas, para informar al médico de familia, que es quien adopta las acciones correspondientes.

Portal Miranda orientó que no puede haber nadie con síntomas respiratorios en escuelas y centros laborales, responsabilidad concerniente a las administraciones. Hizo un llamado a que los adultos mayores no salgan de la vivienda por ser un grupo vulnerable a la Covid-19 . Precisó la relevancia de continuar con un proceso sistemático de desinfección de los locales, objetos y superficies, y de las medidas higiénicas de las personas.

Anunció la suspensión de la actividad quirúrgica electiva en algunas instituciones hospitalarias y el mantenimiento solo de las vinculadas a transplantes, cáncer u otras de urgencias.

El Ministro de Salud Pública informó la reprogramación de las consultas externas en los casos en que sea posible, y la suspensión de las visitas a los hospitales, dejando solo un acompañante. Afirmó que se prolongará la vigencia de los certificados de los medicamentos seis meses más, procedimiento que se implementará de igual forma para las dietas médicas.

Dijo que en los próximos días se darán las primeras altas de los casos que ingresaron positivos, los cuales incluyen a extranjeros, a quienes se les gestionará el regreso a sus países dada su favorable evolución.

Suspendidas las clases hasta el 20 de abril, los círculos infantiles continuarán funcionando

En el programa se explicó que se suspenden las clases en las próximas tres semanas. La cuarta semana coincide con el receso escolar programado. Por tanto, se retomarían a partir del lunes 20 de abril, si las condiciones lo permiten.

La doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, precisó que esta disposición es de cumplimiento a partir de hoy 24 de marzo también para las instituciones del Inder y de Cultura. Se toman las medidas inmediatas para el retorno de los alumnos que están en centros internos.

Aclaró que los círculos infantiles seguirán en funcionamiento, pero cada familia decidirá si llevan o no al niño al círculo. En este caso, se extenderá la entrada hasta las 9 de la mañana y la salida será a partir de las tres de la tarde; se aplazará el otorgamiento de las matrículas y se pospone el proceso de adaptación.

Destacó que hasta que la situación no mejore, no se considerará el indicador del límite a las ausencias para causar baja. En el horario de sueño existirá la separación debida de las camas, además de mantenerse otras medidas como el lavado de los juguetes y de las manos, y la indicación de que a los niños con problemas respiratorios no se les permitirá la entrada. Tampoco se aprueba el acceso de familiares al círculo.

Por otra parte, informó la suspensión de las actividades de los combinados deportivos pertenecientes al Inder. Respecto a las actividades a realizar por los estudiantes mientras no acuden a las aulas, expresó que teniendo en cuenta la afectación, a partir del lunes 30 de marzo habrá una programación televisiva especial con profesores y metodólogos que orienten a los estudiantes en los objetivos y contenidos que deben vencer en la etapa. Solicitó la cooperación de los padres y familiares para que los educandos se mantengan en los hogares realizando actividades docentes.

Velázquez Cobiella aseguró que se mantienen los horarios establecidos de las teleclases para los alumnos que se preparan para los exámenes de ingreso a la Educación Superior. En relación con los alumnos pertenecientes a grados terminales, manifestó que el 12mo. grado en este momento tiene pendiente la realización de los extraordinarios. Por su parte, los alumnos de 9no. grado a partir del 20 de abril efectuarán los exámenes finales de tres asignaturas, y el resto mediante la discusión de trabajos extraclases e investigativos orientados.

La Ministra explicó que los niños sin amparo familiar se mantendrán en sus hogares y no se programarán actividades en la institución. Además, indicó que los profesores en esta etapa reforzarán su preparación. Para los educadores que realizan maestrías y doctorados, esta es una oportunidad para adelantar en la investigación.

Exhortó a los directivos a tomar las medidas pertinentes para cuidar los recursos existentes en dichos centros a fin de asegurar que no se produzcan incidencias.

Medidas del MES contra la COVID-19

El ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, explicó que se suspenden las actividades docentes de pregrado y posgrado de todos los tipos de cursos, en todas las instituciones a partir del 25 de marzo y se aplica la modalidad no presencial. Se adecua la jornada laboral a fin de aplicar, como regla, general el teletrabajo y el trabajo a distancia en las instituciones, teniendo en cuenta el aseguramiento de los procesos universitarios.

Cierran las residencias estudiantiles de pre y posgrado y quedan en ellas solo los estudiantes extranjeros, dijo; se sigue cumpliendo con los compromisos de la ciencia que tributan al desarrollo de la economía y se mantiene un monitoreo diario de profesores e investigadores que se encuentran en otro país.

A estas disposiciones se suma la Universidad de las Artes (isa) y ya se ha incorporado el Instituto Superior de Diseño (isdi). En el caso de las universidades de Ciencias Médicas se adaptarán estas medidas a los requerimientos de las funciones que cumple.

Aplazadas obligaciones de impuestos o tributos

Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, planteó que se prorrogan todos los trámites de carácter formal y presencial hasta después del 30 de abril en las Oficinas de la Administración Tributaria (onat). Desde este martes quedarán aplazadas las obligaciones de pagos de impuestos o tributos ante las sucursales bancarias por parte de los contribuyentes, esta obligación se pospone hasta después de la fecha prevista, de manera que se pueda evitar la concurrencia de personas, explicó.

Bolaños Weiss precisó que aquellos contribuyentes que paguen por vía telefónica pueden continuar haciéndolo, y dijo que las medidas de carácter tributario constituyen facultad de los consejos de administración municipal para aquellas figuras del trabajo por cuenta propia, cuyos niveles de actividad se vean afectados significativamente.

Bolaños Weiss precisó que ante esta situación «quedan de oficio las suspensiones por solicitud del contribuyente, o por decisión del Gobierno. Los trámites ante la onat permanecerán aplazados».

Afirmó que se anunciará en próximas conferencias de prensa medidas para lograr el control de los precios y evitar acaparamientos y reventas.

Protección a las madres y trabajadores contratados

Respecto a las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtss), Marta Elena Feitó, titular del ramo, recalcó que todas las medidas laborales, salariales y de seguridad social adoptadas durante esta etapa han sido acogidas de manera satisfactoria por la población.

En alusión a las dos de mayor impacto, expresó, sobre la interrupción laboral en el sector estatal, que «la política es restablecer la reubicación laboral, como un concepto más amplio del utilizado hasta ahora, que es esa reubicación en cualquier actividad que el territorio requiera dada la situación actual», y agregó que cuando no sea posible, de manera excepcional, reubicar al trabajador, durante el primer mes se le pagará su salario completo al ciento por ciento, y el resto del tiempo será al 60 por ciento.

Sobre la segunda indicación, dirigida a la protección de los trabajadores contratados en los establecimientos que determinen la suspensión temporal de su actividad, la Ministra aclaró que «será de carácter tributario, como está establecido; y, ante ingresos insuficientes, que no le permitan a esa persona cubrir las necesidades básicas, puede recibir una prestación de la Seguridad Social en correspondencia con la composición que tenga su núcleo familiar». Feitó destacó también que en el caso de las madres que se encuentran cuidando a sus hijos de enseñanza primaria y especial recibirán un tratamiento igual al de los trabajadores estatales interruptos, es decir, un salario durante el primer mes del ciento por ciento y luego al 60 por ciento.

Fuente: Granma