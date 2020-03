Nos formamos para salvar vidas (+ Fotos + Podcast)

24/03/2020 09:07 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 125

El ligero toque en la puerta anuncia una visita inesperada. Orfelina abre y Ricardo, sentado en la sala del apartamento de frente a la entrada, no más de ver las batas blancas, dice con voz vigorosa:

- ¡Pasen!

Déborah y Richard atraviesan el umbral, pero se mantienen a prudente distancia.

- Disculpen la molestia, esto va a ser muy rápido. Somos estudiantes de medicina que estamos haciendo una pesquisa de salud.

- ¿La dirección de la vivienda cuál es?

- Edificio 12, apartamento D, Turey.

- Dígame el nombre de las personas que viven en la casa.

- Ricardo Gamboa

- ¿Edad, Ricardo?

- ¡Ah, estoy pasado de moda ya! ¡81!

- ¿Qué otra persona?

- Orfelina Noa Argüelles.

- ¿Edad de Orfelina?

- 77.

- ¿Alguien más?

- Sí. Lidia Rosa Gamboa Noa.

- ¿De qué edad?

- 53 años. Y Elexey Sánchez Gamboa.

- ¿Qué edad tiene Elexey?

- 32. Falta una: Alexa Sánchez Ruiz. Tiene nueve años.

- ¿Alguien en la casa tiene fiebre, tos, catarro…?

- No, no. Yo que estoy inválido. Nada más.

- ¿Padecen de alguna enfermedad?

Aunque hasta ahora Ricardo ha respondido presto a cada pregunta, esta vez Orfelina se adelanta:

- No, a él lo que le dio una isquemia, pero quedó bastante bien. A mí hace como cuatro o cinco años que no me da ni catarro.

Las voces han atraído a la sala a otros miembros de la familia. Los muchachos aprovechan el momento para iniciar una charla de salud.

Escenas similares se repiten de forma simultánea, o con escaso margen temporal de diferencia, en decenas de viviendas de la barriada del Turey. La pesquisa activa que realizan aquí estudiantes de la Filial de Ciencias Médicas de Baracoa se inscribe dentro de las acciones para prevenir y contener la propagación en el país del coronavirus Sars Cov-2, causante de la enfermedad que en estos momentos mantiene en vilo al mundo entero.

Despliegue en el terreno

La profesora Noris Nicot Terrero me explica lo que sucede alrededor.

"Esta actividad consiste en una pesquisa para detectar síndromes febriles y manifestaciones catarrales.

Los estudiantes trabajan por dúos. Hay dos profesores al frente de cada equipo que integran diez o doce estudiantes. Las pesquisas abarcan, en este caso, todas las áreas que atiende el policlínico Fermín Valdés Domínguez, del Turey, desde la Bajada de La Marina hasta La Aceitera. Pero iguales acciones se realizan también en otras áreas de salud del municipio.

El trabajo de terreno comenzó desde el jueves pasado, y continúa esta semana completa. Trabajamos de ocho de la mañana a dos de la tarde, con un parte diario al mediodía.

En el horario del mediodía volvemos a visitar las casas que encontramos cerradas por la mañana porque sus moradores estaban trabajando o en otras gestiones. Si aun así no las recuperamos, hay un grupo que tomó la iniciativa de hacerlo después de las cinco de la tarde, que es la hora en que las personas salen de su centro laboral.

Aunque las pesquisas se hacen desde hace pocos días, la preparación comenzó mucho antes. Dimos capacitación a los estudiantes sobre el nuevo virus, qué es, los síntomas de la enfermedad que provoca, y cómo encausar las charlas sanitarias a la población, así como las medidas de protección para evitar cualquier contagio".

Así lo aseguró también el doctor Leonardo Antonio Galano Machado, Director de la Filial de Ciencias Médicas en la Ciudad Primada de Cuba.

"Se hizo en dos etapas, primero en la fase previa, y ahora, recientemente, cuando se dio la indicación de realizar las pesquisas activas".

Saben lo que deben hacer

Ya hemos visto a los médicos cubanos enfrentar peligros y adversidades de todo tipo cuando está en juego a vida de las personas en cualquier parte del mundo, pero si se trata de muchachos muy jóvenes, y quizás un poco inexpertos, las dudas asaltan. El doctor Leonardo aclara:

"Nuestros estudiantes tienen la función de pesquisadores, no interactúan con los pacientes, sencillamente identifican casos de enfermedades respiratorias y lo comunican a las autoridades de salud para su evaluación consecuente, por lo que se considera que el riesgo de contagio, si existiera algún positivo a Covid-19 entre los pesquisados, es muy bajo".

La profesora Noris agrega que "por supuesto, hemos previsto que el estudiante se proteja", algo que refuerza el director de la filial donde se forman los futuros profesionales de la salud del municipio.

"Además del uso de los nasobucos que les entregamos, les hemos explicado que deben mantenerse a más de un metro de distancia al momento de interrogar a las personas, evitar tocar innecesariamente objetos y superficies, lavarse frecuente las manos con agua y jabón, usar hipoclorito de sodio o sustancias hidroalcohólicas, no llevarse las manos a la cara, ni tocarse la boca, las fosas nasales y los ojos, y sobre todo, extremar estas medidas de seguridad cuando existe alguien en su entorno físico con manifestaciones respiratorias como tos, estornudos, fiebre, etc".

La lección parece bien aprendida a juzgar por lo que me repiten varios muchachos al hacerle la pregunta de rigor, y por lo que yo misma observé en su comportamiento.

"No se ha dado el caso de ninguno contagiado, ni ahora, ni en ninguna de las pesquisas que se han realizado antes en el territorio", asegura Leonardo. Debe ser que, como me dijo Noris, "los estudiantes saben lo que deben hacer porque ya lo han hecho otras veces".

Ni la primera, ni la última vez

El nuevo coronavirus no es el único “agresor” que ha puesto en alerta al sistema de salud en el territorio.

"Cuando el dengue nosotros hicimos una pesquisa activa buscando casos sospechosos que pudiera haber en cada familia, e igual orientando las medidas que debían tomarse", me cuenta Déborah Ysabel Legrá Pelier, estudiante de tercer año de la carrera de medicina.

Su compañera, Yalena Gómez Borges, agrega: "No es la primera vez que realizamos esta labor. La hacemos desde primer año de la carrera y hasta que nos graduemos, incluso después de ser trabajadores seguimos realizándola. Así fue cuando hubo brotes de dengue, de zika, ahora con el coronavirus y lo haremos en todas las situaciones que se nos presenten".

El Trabajo Comunitario Integrado (TCI), me explica el director de la universidad médica baracoense, es una actividad académica prevista en el programa curricular de las carreras del perfil de la salud en Cuba. Está planificado durante una semana en cada semestre y se organiza en función de las necesidades epidemiológicas y sanitarias territoriales.

"En estos momentos, teniendo en cuenta que una de las características de nuestro sistema de salud es el trabajo preventivo, bajo los principios de la medicina familiar que no espera que el enfermo vaya al médico, sino que a través de la atención primaria se llega a las personas para realizar un diagnóstico temprano y evitar la transmisión de enfermedades, es que se ha decidido la realización de las pesquisas con los estudiantes de ciencias médicas para detectar cuadros respiratorios que podrían estar asociados al nuevo coronavirus, y activar al sistema de salud para su evaluación".

En Baracoa las encuestas corren a cargo de estudiantes de tercer, cuarto y quinto años de medicina y el cuarto año de la carrera de estomatología.

"Pensamos que esta actividad, además del carácter formativo que tiene, ejemplifica ante el pueblo el papel que asumen nuestros estudiantes como futuros profesionales en formación y eleva el prestigio del sector".

Para eso nos formamos: para salvar vidas

"En estos momentos estamos en esta labor social –me dice Yalena-, que es abierta. Para nosotros no es de carácter obligatorio, pero sí representa un compromiso moral porque somos estudiantes de medicina, futuros médicos, y para eso nos formamos: para salvar vidas, para prevenir, para preparar a la población".

Déborah coincide con ella. "Creo que es muy importante que en la formación de un futuro médico esté presente este tipo de actividad en contacto directo con la población porque así las personas pueden tener confianza en nosotros, y nosotros, a la vez, contribuimos a la salud colectiva aconsejándoles cómo actuar en situaciones como esta".

Richard Llácer Leyva es otro convencido. "En nuestra formación como futuros profesionales aprendemos que el contacto directo entre el médico y el paciente es primordial; ayudar a quienes lo necesiten forma parte de los principios que nos inculcan.

El sistema de salud cubano se caracteriza por mantener el control sobre cualquier situación epidemiológica y esta, en particular, requiere de nuestra disposición para ayudar a registrar todos los posibles casos de afectados y así evitar la propagación de la enfermedad".

Escuche reportaje de la periodista Mirna Rodríguez sobre las labores de pesquisaje que realizan los estudiantes de Ciencias Médicas en Baracoa



Preocupados por nosotros



Confianza, cariño y respeto son sentimientos que han sabido ganarse estos jóvenes con su actitud. Yanela lo ha vivido en carne propia: "Las personas nos llaman, nos dicen: pasen. El recibimiento ha sido muy bueno".

El por qué lo explica con sencillez Orfelina cuando le pregunto qué le ha parecido la visita a su vivienda.

- Muy bien mi vida, muy bueno, porque así uno sabe cómo puede hacer las cosas, ¿tú entiendes? Tenemos que lavarnos las manos bien y

no dejar que alguien se pegue a besarlo a uno.

Su esposo Ricardo resalta otras razones:

- Estamos muy contentos que haya venido aquí una visita de salud. Es muy bueno que lleguen para saber cómo estamos. Nos sentimos protegidos, sabemos que están preocupados por nosotros.

¨Nuestro estado ese encarga de velar por la salud de todas las personas¨, había dicho en entrevista a una colega Virgen Mena Mosqueda, otra de las pesquisadoras del Turey. Lo que ella y sus compañeros hacen lo confirma. Pero no sería posible, ahora mismo, sin ellos.