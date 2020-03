No sería el periodista que soy

17/03/2020 14:22 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 29

Si no bastara haber escrito en la historia del periodismo local páginas brillantes de verdadera prensa comunitaria, al movimiento de corresponsales voluntarios tendríamos que agradecerle haber procreado y alentado en sus primeros pasos a muchos de quienes más tarde devinieron profesionales de la pluma y la palabra.

José Ignacio Rodríguez Suárez, por muchos años corresponsal deportivo, periodista de la emisora La Voz del Toa después y hoy reportero del telecentro Primada Visión, puede hablar con propiedad del tema en primera persona.

"Nosotros somos testigos del empuje, del ímpetu, de la fuerza que tuvo en Baracoa el movimiento de corresponsales voluntarios de la radio (Escuchar Los corresponsales vivían a la caza de la información), pero, sobre todo, en el ámbito deportivo. Éramos, por lo general, un corresponsal por consejo popular, más bien por barrios, y teníamos la responsabilidad moral de tributar la mayor cantidad posible de informaciones en la semana.

Recuerdo que en la época en que yo era corresponsal deportivo voluntario, estaba al frente de la actividad Irán Fernández Toirac, quien hoy radica en La Habana. Él creó alrededor del movimiento una serie de actividades y acciones que facilitaban, estimulaban y sobre todo obligaban a los corresponsales, tanto a tributar en tiempo y forma, como a la superación. Existía una especie de comprobación mensual de los trabajos, tanto los escritos como los leídos en la radio.

Entonces existían normas. Recuerdo un folleto que se llamaba El corresponsal, mediante el cual se nos preparaba para enfrentar determinadas situaciones, cómo redactar notas… Algunos se dedicaban a divulgar las actividades específicamente deportivas, y otros mezclaban lo deportivo con otras esferas económicas, políticas, sociales. Pero lo importante es que existía una inmediatez y una correspondencia total entre el trabajo que se hacía en la base y lo que se transmitía en la radio".

El movimiento de corresponsales tuvo diferentes etapas, hasta que llegó para mí la más fatídica, que fue la desautorización de que los corresponsales tributaran a la radio".

¿Significó esa decisión la sentencia de muerte del movimiento de corresponsales?

"Previamente hubo otras señales… pero sí, al menos en Baracoa la radio, con la pérdida de los corresponsales, sufrió bastante. Y lo digo porque no había que mover un equipo de prensa hasta determinada zona. Por ejemplo, se estaba haciendo un programa campesino, un festival deportivo, un plan asistencial en cualquier zona de montaña, por recóndito que fuera el lugar, y ese mismo día, o a lo sumo al otro día por la mañana, estaba la información. Y estaba la información con calidad y con inmediatez.

No entiendo, ni justifico, el hecho de que haya decaído ese movimiento porque tributaba a la calidad, la frescura y la credibilidad de la radio en Baracoa".

¿Podrías darme una mayor precisión temporal?

"Estamos hablando de, vamos a decir, los años 89, 90, 91… ¡pleno Período Especial! Entonces había no un corresponsal, ni dos, sino ¡muchos! De esos corresponsales hoy quedan activos muy pocos.

Yo, afortunadamente, me reorienté profesionalmente hacia el periodismo. Trabajaba en educación, enseñanza para adultos cuando eso. Daba mis clases, en diferentes escuelas incluso, dedicaba esfuerzo a mi preparación, y aun así tenía tiempo para participar en el movimiento de corresponsales. Teníamos hasta un programa de radio que hacíamos todos los domingos. Había motivación y uno lo hacía con todo el orgullo y toda la voluntad del mundo, por experiencia personal te lo digo.

Íbamos a los consejos voluntarios deportivos, y a diferentes lugares. Aquel movimiento no recesaba, no caía, jamás lo vi desmayar, hasta que fatídicamente, unos años después, no recuerdo exactamente la fecha, quizás el año 2003, 2004…, hubo en la radio un procedimiento de autorización a los hablantes: periodistas, locutores, corresponsales, especialistas, todos. No se autorizaba a hablar a los compañeros que no estuvieran capacitados, categorizados por un tribunal.

Eso fue disgustando muchísimo a personas que tenían un expediente brillante y toda una trayectoria en la radio porque solo podían mandar notas, pero no sacar las informaciones en su voz. A partir de ahí se debilitó considerablemente el movimiento de corresponsales hasta el punto que después se abandonó el seguimiento que se tenía a esos compañeros y se extinguió el movimiento en Baracoa. Es una lástima que se haya perdido eso".

¿Recuerdas el nombre de otras personas que integraron el movimiento?

"“Recuerdo a Machichí, a Guarioné, a Luis Velázquez Pérez, al propio Irán Fernández que también era corresponsal de Radio Rebelde.

Todos lo hacían desde los modestos conocimientos que tenían, pero también los preparaban personas del municipio y había eventos de corresponsales, con estimulaciones, un chequeo frecuente y cortes evaluativos que se hacían cada tres meses".

¿Cómo se captaban los corresponsales?

"Existía –creo que existe todavía-, un Departamento de Propaganda en la Dirección de Deportes. El compañero que allí trabajaba, si escuchaba un determinado trabajo y le parecía que la persona que estaba hablando lo hacía bien, trataba por todos los medios de enamorarlo e insertarlo en el movimiento.

Pero básicamente no era ese el método más usado. Lo más común es que fuera el propio corresponsal quien captara a otros en su radio de acción, porque él tenía la responsabilidad de encontrar personas jóvenes y con perspectivas para fortalecer el movimiento de corresponsales. Era una estrategia interna que llevaba el compañero de propaganda de la Dirección de Deportes".

Háblame más de la preparación que recibían.

"Nos preparábamos principalmente de dos formas. Teníamos, mensualmente, una capacitación en la Dirección Municipal de Deportes, esa no la hacía ningún periodista. Pero también había un compañero que atendía corresponsales en el periódico Venceremos, Camacho de apellido, que venía con bastante frecuencia a Baracoa, quizás más de una vez al mes, y se reunía con nosotros.

Y hay que hablar de aquellos eventos que se hacían semestralmente, donde se estimulaba materialmente a los corresponsales. En los plenos que se hacían en Guantánamo se entregaban pullovers, zapatos, determinados artículos que no eran una cosa del otro mundo como se dice, ni exigían erogar una gran suma considerable de dinero de las arcas del estado, algo sencillo pero que motivaba a la gente y comprometía a la dirección de deportes".

¿Qué resultados positivos quedaron?

"Creo que el principal saldo positivo fue que cada corresponsal se sentía realizado y a gusto con lo que estaba haciendo; segundo, que cada noticia, por simple que fuera, salía a la palestra pública.

Incluso existían algunos programas en la programación de la radio donde la audiencia esperaba el contacto directo con los corresponsales. Sabíamos que en la revista informativa, por la mañana, habría por lo menos tres pases de corresponsales sobre diferentes temas. Eso le daba frescura, le daba inmediatez a los programas. Cuando los trabajos de los periodistas salían grabados, el corresponsal lo hacía en vivo, directamente desde el propio escenario donde estaba ocurriendo, o había ocurrido el día antes, el hecho noticioso.

Y por otra parte, se fueron capacitando y enamorando de la profesión, algunas personas que hoy están directamente vinculadas a los medios. Yo soy un caso, por ejemplo, de ello, y eso me lo dio el movimiento de corresponsales: ese amor, esa inclinación hacia el mundo de la información y del periodismo".

¿Serías hoy el mismo periodista en que te has convertido si no hubieras sido corresponsal voluntario?

"Pienso que me faltaría olfato periodístico. Yo creo que a partir de la empírea, de la propia relación que a la fuerza tuve que tener con las fuentes, las características de osadía, intrepidez, agilidad, sagacidad para buscar la información que tuve que desarrollar, todo eso me ayudó muchísimo.

Y te lo aseguro porque los hechos lo dicen así. Yo me reorienté hacia el periodismo, pero relacionarme con las fuentes, buscar la información, entrar por la puerta de atrás si me negaban la de alante, eso no lo aprendí en el curso de reorientación. Algunos compañeros de aula me preguntaban: ¿y cómo tú llegaste hasta allá?, y les contestaba: es porque yo ya tengo esa picardía, esa “maldad” de, si me niegan la información por una vía, encontrarla por otra. Por tanto, yo, categóricamente, te digo que el movimiento de corresponsales a mí me sirvió de mucho".

Hoy el escenario profesional es diferente y ha cambiado también el escenario informativo. En estas condiciones ¿sigue siendo importante el movimiento de corresponsales?

"Es verdad que desde el punto de vista profesional se ha ganado mucho en Baracoa: en cantidad de periodistas, en calidad, en la posibilidad de nutrirnos de lo que acontece en el mundo ahora mismo gracias a las nuevas tecnologías; pero a mí me parece vital el movimiento de corresponsales deportivos.

Estamos viviendo una época de muchas carencias materiales. Tenemos muchos periodistas, pero muy pocos medios de transporte y vías para llegar a los lugares en un territorio como Baracoa donde, si tú no vas directamente a la base, no encuentras la información. Estamos hablando de 20, 30, 40, quizás 50 kilómetros de distancia, donde se hacen actividades, se hace deporte, se hace cultura, se hace Revolución, y hay personas capacitadas para ser corresponsales.

Hoy no hay zonas de silencio, en cualquier parte hay acceso a las comunicaciones, existe una pública, un teléfono particular, muchas personas tienen un celular… Es posible comunicarse desde el más recóndito lugar del territorio con la emisora municipal.

Así que a mí me parece vital rescatar el movimiento de corresponsales. Ganaría la radio, ganaría la televisión, y ganaría el gremio periodístico".