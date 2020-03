De corresponsal a periodista de mérito: “si ellos pueden, yo también puedo hacerlo”

10/03/2020 15:59 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 3

Desde hace poco más de un mes ya no está entre nosotros. Nos queda su obra periodística -además de las muchas anécdotas que nos traen su vuelta su carácter jovial, sus historias reales o inventadas y su vasta cultura-. Pero a desandar por el reporterismo comenzó mucho antes, como él mismo me contó en esta entrevista inédita que hoy ve la luz en medio de la jornada conmemorativa por el Día de la Prensa Cubana.

“Yo inicié la vinculación con la prensa a través del movimiento de corresponsales voluntarios.

Cuando estaba en la escuela primaria Manuel Velázquez, en Paso de Cuba, teníamos un maestro muy activo, Raulice Pérez, que realizaba muchas actividades extraescolares. En el horario de la tarde él nos llevaba a excursiones, al río, a una finca muy productiva, al zoológico del Rubio Suárez… a disfrutar de la belleza que se caracteriza la naturaleza por aquel entorno.

Yo hacía notas de esas actividades y se las traía, redactadas a mi manera, a Romero. Romero por supuesto las arreglaba, pero yo me sentía muy orgulloso porque me las publicaban en la emisora. También las enviaba al periódico El Yunque”.

¿Cómo te pica la curiosidad?

“Porque había oído desde Maisí reportando a Wilfredo Prada Rodríguez y a otra corresponsal de Jauco que ahora no recuerdo su nombre; a Luis Velázquez Pérez desde Paso de Cuba; a un señor que era cartero de Guandao, Abelardo Furones…

Estas cosas son muy viejas, hace muchos años ya. Yo oía a esa gente hablando cosas tan normales del barrio donde vivía, que también ocurrían en el mío, y dije: bueno, si ellos lo hacen yo también puedo hacerlo.

No tenía la opción de reportar por vía telefónica. ¿Qué hacía entonces?: redactaba la información. Cuando estaba en la primaria la mandaba con alguien que viniera para el pueblo; luego, en la secundaria, la traía yo mismo a la sede de la emisora, frente al parque de La Victoria, o a la del periódico El Yunque que radicaba en la imprenta”.

Se impone entonces abundar sobre ese movimiento de corresponsales voluntarios que no solo te permitió publicar los primeros reportes, sino que te motivó a ir después a la universidad a estudiar la carrera de periodismo y dedicar tu vida a esa profesión.

“Cuando inicié Baracoa era una región que tenía más de 100 corresponsales. Era un movimiento muy fuerte. Enviaban informaciones corresponsales de Jauco, de Maisí, de Sabana, de Guandao, de Quiviján…

Recuerdo que en Sabanilla había un corresponsal excepcional: Luis Velázquez Pérez. Digo excepcional porque logró crear y coordinar una red de corresponsales que captaba en otros lugares más alejados. Ellos le enviaban las informaciones y él las redactaba. Tenía tantas que salía tres o cuatro veces a diario en la programación.

Aquí todas las organizaciones tenían sus corresponsales: la Federación, los CDR, la ANAP, la UJC. Hacían cada una su propio chequeo emulativo. Trimestralmente el Partido daba una plenaria donde asistían los mejores corresponsales de cada organismo y se estimulaban lo más destacados.

En esa época los corresponsales iban como invitados a los actos provinciales por el día internacional del periodista, a Santiago de Cuba cuando Baracoa era región, y a Guantánamo cuando pasó a ser municipio”.

¿Cómo se realizaba la capacitación de esas personas que no tenían formación profesional?

“Cada uno o dos meses se daba un seminario. Y trimestralmente se realizaba un chequeo que terminaba también con un seminario.

¿Qué hacíamos después los periodistas profesionales? Cuando íbamos de visita a las comunidades ya los corresponsales de todos los organismos estaban citados previamente y de allí les dábamos un seminario. Eso permitía incrementar las acciones de superación y que hubiera mayor calidad en la programación.

Era una comunicación que le permitía a la emisora conocer lo que ocurría realmente en la base, algo que por muchos periodistas que seamos y por mucho que se desarrollen las comunicaciones, nunca lograremos volver a tener”.

¿Por qué si tenía tanto peso este movimiento de corresponsales se debilita luego, hasta casi desaparecer en la actualidad?

“Porque sencillamente a los organismos se les dejó de exigir esta tarea. También incidió el factor económico. No había recursos para hacer el chequeo ni para estimular a los destacados y el movimiento fue languideciendo. Quedaron algunos por entusiasmo, porque tenían una relación muy estrecha con nosotros, y siguieron trabajando, pero ya sin la exigencia y la estimulación que tenían antes”.

¿En qué etapa tuvo su mayor auge en Baracoa el movimiento de corresponsales, y cuándo comenzó a languidecer?

“Estuve mucho tiempo fuera de Baracoa y l sector: mi etapa de trabajo en Palma Soriano, la universidad, el propio Servicio Militar, el período de misión internacionalista en Angola y luego los años de cuadro profesional de la UJC. Pero tengo el criterio de que el tiempo más brillante fue en los años 80.

Ya en el 86 o en el 88, por ahí, empezó a desaparecer. Se mantuvieron algunos, como te dije, hasta el noventa y pico, pero el toque final fue la decisión de que no podían salir en la radio porque todos los hablantes tenían que pasar por un tribunal y ser evaluados”.

¿Fue desacertada entonces esa evaluación a los hablantes que invalidó a la mayoría de los corresponsales que, por su propia voluntad y a base de mucho sacrificio personal, habían permanecido activos hasta aquel momento?

“En un inicio te puedo decir que no me gustó; yo estaba acostumbrado, como dice uno, a la viaja escuela. Incluso a la mayoría de la población no le pareció bien porque así, con su voz característica y su lenguaje guajiro, la audiencia ya se había acostumbrado a ellos, esperaban sus noticias y los escuchaban.

Pero entiendo que en algún momento se determinara teniendo en cuenta que la radio trabaja para una población cada vez más culta. Lo que sí creo es que debió buscarse alguna alternativa, quizás captar personas más cultas, darles mejor preparación y continuar con el movimiento. Puede haber un dirigente campesino que se exprese correctamente y lo haga para un programa campesino; en una revista informativa puede entrar un maestro, un médico…; en un programa infantil donde se tratan temas educativos puede perfectamente hablar un maestro, un profesor”.

¿Crees que en las condiciones actuales, cuando ha aumentado y se ha profesionalizado la fuerza periodística, es necesario aun el movimiento de corresponsales?

“Creo que siempre será importante conocer lo que pasa en el más apartado rincón del municipio y esa es la ventaja que yo le veo al corresponsal. Quizás a partir de los estándares de calidad que hoy se exigen ya no puedan salir al aire, pero sí tributar informaciones que arme y haga publicable un redactor. Es la forma de conocer esos detalles de lo que ocurre en las fincas y en las comunidades más alejadas”.

En general, ¿qué consideras que le aportó el movimiento de corresponsales voluntarios a la radio y al periodismo locales?

“Creo que fue, en primer lugar, una experiencia muy bonita, mantenía un sistema de información a la población de los lugares más recónditos. En cualquier lugar había un corresponsal, ya fuera una comunidad, una agrupación de personas o un campamento de movilizado.

Recuerdo, por ponerte un ejemplo, que los yipes que viajaban a Maisí pasaban por aquí y dejaban en la recepción las notas de los corresponsales. Los choferes de las guaguas las traían hasta la terminal, llamaban aquí y uno iba a buscarlas. Había un interés incluso de esas personas que prácticamente no tenían relación directa con la radio, pero colaboraban para que las informaciones llegaran y se divulgaran.

Para mí, sucintamente, el movimiento jugó un papel muy activo en medio de las grandes tareas que se realizaban dentro de la Revolución en aquellos años: las movilizaciones, los campamentos, las siembras de árboles, la construcción de escuelas en el campo.

Yo creo que sí, que jugó un papel importante”.

Si de ese movimiento surgieron periodistas de pueblo como Rubén Fiffe Ortiz, no tengo razones para dudarlo.