Merecemos más (+ Cartel + Video)

08/03/2020 17:09 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 22

Hace poco tres mujeres en mi casa –que no es la de Bernarda Alba, pero ciertamente hay superioridad femenina en cuanto a membresía- debatíamos acerca de los estereotipos que encasillan a la mujer y, peor aún, condicionan sus actos cotidianos.

Todo empezó con la narración de un suceso real ocurrido pocos días atrás a bordo de un ómnibus que transitaba hacia una zona rural de Baracoa, cuando un padre hizo todo el trayecto de pie con su niño en brazos. La testigo presencial del hecho, que viajaba también con su pequeña, escuchó a su compañera de asiento justificar la falta generalizada de solidaridad y cortesía: ´yo lo conozco, y eso le pasa por hacerle un hijo a cualquier mujer´.

Entendió al instante que se trataba de un padre divorciado que había asumido la guarda y cuidado de su vástago, y aunque no ripostó a la de al lado, no pudo evitar pensar que ella era también una madre que llevaba sola todo el peso de la atención a su niña, aunque nunca ha escuchado a nadie llamarle “cualquiera” al progenitor de la criatura.

Y sucede así porque en el imaginario de la mayoría de las personas a palabra mujer está asociada a imágenes relacionadas con la procreación, la belleza, la atención y el cuidado a los demás: hijos, padres, esposos, familiares…

Póngalo a prueba. Busque lo que se ha escrito o dicho hoy sobre la mujer en un intento de reconocimiento a propósito de su Día Internacional. Encontrará muchas frases hechas y otras mejor o peor logradas que encierran ideas similares, elogios a su hermosura, gratitud a las gestoras de la vida, loas por ser el sostén de la familia, desbordes de emociones que apenas pueden emular con tanta “ternura, cariño y amor incondicional” que ellas representan.

No sé si es facilismo o inmovilismo social, estrechez de pensamiento o simple desidia. Nunca me han preguntado si me gusta que me digan que estoy bonita –asumo que lo dan por hecho- o que me insten a parecerlo. Así que voy a dar una respuesta colectiva y pública: ¡No! No solo me parece irrelevante, es una presión inmerecida que se suma a las que ya tengo por asuntos verdaderamente importantes.

Soy madre orgullosa de tres jovencitas, y a pesar de todo lo gratificante que resulta, me niego a creer que la maternidad es viático per se de la feminidad, como tampoco lo son los atributos endosados como marcas de nacimiento y los roles aprendidos –o no–.

Somos casi la mitad de las personas que habitan este mundo, este país, este terruño. Somos seres humanos con necesidades e intereses individuales, no una masa moldeable al criterio y las expectativas de los demás. No tenemos que ser bonitas, presumidas, obedientes, ordenadas, cuidadosas, preocupadas, atentas, amorosas, recatadas, emotivas, frágiles… Si lo eres por decisión propia está bien. Si no lo eres, también.

Ser mujer es mucho más que producir y reproducir la vida de otros. Nos merecemos más.