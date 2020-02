29/02/2020 11:08 Richard López Castellanos ricardolopez@icrt.cu 2

En el libro El hombre mediocre, de José Ingenieros, una ilustrativa anécdota dice que mientras una luciérnaga nadaba sintió que algo le cayó encima. “Sapo, rey del pantano, ¿por qué me aplastas?”, dijo la luciérnaga. “Porque brillas, contestó el sapo”.

La carencia mostrada como recelo mal intencionado hacia otro es uno de las más torcidos sentimientos del ser humano. Quizás por eso el celebrado Féliz B. Caignet no encontró mejor definición para la envidia que la de “admiración con rabia”.

De rostro universal, la rancia autoestima, la incompetencia, la mala apreciación y la falta de reconocimiento a virtudes y méritos del prójimo con que se expresa la envidia desembocan con frecuencia en frustración, el peor enemigo que se puede llevar dentro.

Fuera del término, la envidia encuentra tierra fértil en la ausencia de afecto o de atención familiar equilibrada, cuando no en el bajo perfil que se tenga en un gremio, y en la escasa honestidad y valentía que hormiguean en tantos lugares.

Así se agazapa, crece y ramifica, más si hay cómplices. La anuencia necesaria para un celoso es aire en los pulmones, aunque desconozca que depender de otro, meter lo ajeno en cuerpo propio puede traicionar tal parásito que cambia el rumbo.

Recuerdo un socorrido texto en que se trata de definir a los cubanos y se dice que a los nacidos en mi país nada la cuesta tanto como aplaudir a un paisano. No doy crédito al asunto, pero luego de haber visto tanto, tampoco lo niego.

Yo, que al igual que millones he sido envidiado si no con rabia, casi con ella, me consuelo con pensar que a esos enfermos un ojo como el de Dios, el del Gran Hermano o el de un huracán los ve, y los tiene a tiro. Allá ellos.