Cuba tiene que estudiar los impactos actuales del clima

26/02/2020 10:43 Richard López Castellanos ricardo.lopez@icrt.cu 6

En una conferencia sobre cambio climático se dice que ha existido siempre y que lo hemos demonizado. Habla Orlando Rey Santos, asesor del Cambio Climático en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), y escuchan los asistentes el curso Cambio climático: género y resiliencia, una mirada desde el periodismo ambiental.

Como escenario, el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, de La Habana. Y en el escaso tiempo de sucesión de un profesor a otro, un alumno hace por preguntarle a Orlando Rey lo que no parezca obvio.

Usted recordaba que el cambio climático es consustancial a la vida en la Tierra. Sin embargo, la mayoría de las personas no saben exactamente en qué consiste. ¿Cómo usted lo definiría?

"El cambio climático es un producto humano, una consecuencia de la actividad del hombre que a través de siglos de desarrollo, sobre todo a partir de la revolución industrial, ha modificado la composición química de la atmósfera. Esa modificación produce que se retenga más calor y por tanto empiecen a cambiar las variables climáticas del planeta.

El clima siempre cambia, es lo que los científicos llaman variabilidad climática. Es decir, no es que todo cambio en el clima sea producido por las personas, pero el que experimentamos hoy es consecuencia del modelo de desarrollo humano y de la expulsión acelerada de gases a la atmósfera debido a las actividades humanas".

Entonces, ¿cuán responsable es el hombre ante el cambio climático del presente?

"Como dije este cambio es responsabilidad de los humanos, es lo que se llama un fenómeno antrópico. Pero la responsabilidad está diferenciada; hay países, sociedades y desarrollos que han producido muchas emisiones de gases de efecto invernadero, mientras en otras casos esa contribución es ínfima.

En el caso particular de Cuba, en su condición de archipiélago, de país pequeño y en desarrollo, su contribución a las emisiones globales de gases es muy baja, por lo que somos mucho más víctimas que generadores del cambio climático. Es mucho mayor el impacto que tiene en Cuba este fenómeno global que nuestra contribución directa al fenómeno.

Por supuesto que todos compartimos una responsabilidad común, lo que como en cualquier problema, son las grandes naciones industrializadas, las que históricamente han logrado su desarrollo poniendo grandes cantidades de gases en la atmósfera, las que tienen que asumir la tarea mayor. Primero porque son los responsables, segundo porque tienen los recursos para mitigar los efectos, y tercero porque pueden lograr un impacto más significativo".

¿Cuál sería la mejor respuesta de la Mayor de las Antillas para adaptarnos al cambio climático?

"Teniendo en cuenta que nuestra contribución a las emisiones de gases es baja debemos mitigarla, pero hay que considerar que la prioridad para Cuba está en la adaptación, el término que se emplea para definir cómo se vive en las condiciones de un clima cambiante.

Lo principal que tiene que hacer Cuba y ya hace es estudiar los impactos actuales del clima y los impactos perspectivos que va a tener el cambio climático en el clima cubano; ver hacia dónde van las tendencias, analizar el efecto que va a tener en todos los aspectos de la vida socioeconómica del país, en la producción de alimentos, la agricultura, el transporte, la construcción, la salud, y a partir de esos análisis concebir estrategias específicas de respuesta: cómo organizamos el sector de la salud en el país, cómo respondemos a la necesidad de producción de alimentos en condiciones de un clima cambiante, cómo construimos, qué diferencia debemos introducir respecto a la manera actual de construir.

Todo esto tenemos que hacerlo con una mirada local, porque las condiciones climáticas están cambiando para todo el país, pero con singularidades en cada territorio y cada localidad. No es lo mismo la costa norte que la sur, las regiones que tienen una alta superficie boscosa que donde es muy baja, el tipo de actividad económica, la dependencia del turismo, los territorios con grandes poblaciones asociadas a ecosistema costeros. O sea, cada localidad necesita su propia estrategia de respuesta en base a principios generales pero adecuados a lo local".

¿Usted conoce a Baracoa y su geografía?

"Yo he visitado Baracoa en ocasiones, he compartido allí con especialistas y conozco un poco el territorio, de su geografía, sus tibaracones, la vulnerabilidad de la ciudad. No soy un experto pero tengo una idea general de lo que es Baracoa".

A partir de eso, ¿cómo cree usted que deberíamos responder allí al deterioro medioambiental asociado al clima y la naturaleza?

"Bueno, quiero ser cuidadoso porque indudablemente ustedes, los que están allí, conocen mucho mejor el lugar y tendrán respuestas más apropiadas. Baracoa tiene un reto muy alto como Ciudad Primada, una ciudad cuyo valor depende de donde está y ese lugar es muy vulnerable. Uno no puede tratar a la ciudad de Baracoa como a otros lugares donde se han planteado reasentamientos, toda vez que está ahí, en su ubicación.

Baracoa tiene un paisaje muy rico, y profundas conexiones entre el río y el mar, ese trabajo de la cuenca es una cuestión que sin dudas hay que mejorar. Está además la gestión de recursos productivos como la arena, que siempre ha sido un tema complejo. Están esos fenómenos de la naturaleza tan hermosos que son los tibaracones, que requieren también una cultura ante ellos y un cuidado particular. Hay allí producciones muy importantes, por ejemplo las de coco y cacao, es necesario estudiar esos cultivos para condiciones de un clima cambiante a ver cómo se van a comportar, cuál sería su productividad económica, aunque no quiera decir que vayan a ser impactados, y pueda que algunos de esos cultivos se comporten bien".

Si lo invitaran a Baracoa, o le propusieran en La Habana ser parte de una comisión que estudie los efectos medioambientales en la Primera Villa de Cuba, ¿qué haría?

"A Baracoa siempre volvería, yo creo que Baracoa siempre vale un retorno".