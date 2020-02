Una amiga en Facebook

01/02/2020 14:35 Richard López Castellanos ricardo.castellanos@cmdx.icrt.cu 22

Siempre duele o contraria perder a un amigo sin al menos despedida. De Caridad Cuervo supe en Facebook como seguidora de las publicaciones del sitio digital de La Voz del Toa, con mensajes de clara filiación a Baracoa, su terruño.

No recuerdo cuál de los dos quiso primero comunicarse con el otro, pero un día puso un poema suyo en la red y añadió que llevaba de aire en aire, de mar en mar, de cultura en cultura, a la región donde nació.

Vio la luz en Mata y hacía años radicaba en Italia, donde publicó libros y disfrutaba de una pensión que le permitía viajar hasta aquí y afianzar costumbres de rutina. En su próxima visita me invitó a almorzar y me dio un sencillo presente.

Habiendo publicado RadioBaracoa dos de sus textos, quien escribe la entrevistó para la sección cultural de la revista informativa de la emisora local y la notó radiante.

Así la vi hasta que de regreso adonde vivía criticó en Facebook las condiciones del hospital de la Primera Villa de Cuba, una institución que se le hizo obsesiva como idea de anticuada, porque “nosotros merecemos más y tenemos que exigir”.

El agrio intercambio de comentarios on line que siguió entre paisanos del grupo web de la planta radial y ella tensó la delicada cuerda que halan los cubanos respecto a criterios políticos distintos. El efecto, literalmente, era cantado.

Tiempo después en Baracoa le recordé que no contestaba mis mensajes y me respondió que yo la había bloqueado. Estaba herida, y cuando le dije que en realidad me habían hackeado mi anterior cuenta en la red trató de cerrar la brecha entre ambos prometiendo buscarme.

Supe de ella nuevamente por otra amiga reciente en Facebook, y también nacida en Mata. Caridad Cuervo y una sobrina murieron hace año y medio en Camagüey a causa de un accidente mientras viajaban en auto.

La fuente me dice que chocaron con la baranda de un puente y que el carro fue a parar a un río, sin que los viajeros pudieran salir. Roto todo, faltaba cronicarse.

