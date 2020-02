Yo soñé que a mi mamá se la llevaba el río

01/02/2020 09:15 Arelis Alba Cobas y Richard López Castellanos 8

Paula Yaimí Paumier Meléndez tenía 13 años cuando el huracán Matthew le desordenó la vida: las aguas del río y el mar acecharon su casa de madera, el viento la derrumbó y en lo adelante tuvo que habitar una maltrecha facilidad temporal.

La niña mantuvo la sonrisa y decía dormir tranquila, pero le preocupaba la seguridad de sus padres y la posibilidad de que la alejaran de un gran amor, el mar, donde "nació", como suele expresar.

Hoy su existencia en el barrio La Playita pertenece al recuerdo, pues el Estado le dio a la familia una vivienda en Mabujabo. Para entender ese presente RadioBaracoa va al pasado, cuando conversó con Paula.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos del lugar donde vives?

"Antes de yo nacer, cuando mi abuela estaba viva, el terreno era duro y la casa, más grande. Llegaba hasta allá (señala en dirección a la playa Saratoga) pero después la corrieron para acá 13 pies".

Entonces, ¿cuándo comenzaste a ver cambios aquí?

"Cuando empezaron a pasar los ciclones. Y antes el río pasaba por ahí pero un poquito más para allá. Si abrían el tibaracón corría algo más allá, pero siempre pasó por aquí".

¿En qué momento quedó tan pegado a la casa?

"Después de Matthew".

¿Hasta dónde llega el agua en las crecidas?

"Hasta el borde de la puerta del cuarto".

¿Cuándo hay mal tiempo, qué hacen tus padres y tú?

"Nos quedamos aquí. Me da miedo pero yo sé nadar, si me lleva la corriente que me lleve, total".

¿Qué significa ese ¡total!?

"Yo me iba para La Habana con mi hermana en las vacaciones, para la escuela de arte, pero ahora no puedo porque ella tiene problemas familiares allá".

¿Ustedes duermen tranquilos aquí?

"A veces tenemos miedo, porque se unen el río y el mar, baten las olas, pienso que el mar se puede llevar la casa".

¿Y tú qué haces?

"Si es de día salgo para el patio, pero por la noche voy para mi cama".

¿No temes por tus padres?

"Sí, si un día antes de que se cayera ese pedazo de piso de la esquina del cuarto soñé que se había caído y a mi mamá se la estaba llevando el río. Por la mañana le dije mami ahí no te acerques que ese pedazo se va a caer, y se calló a los cinco minutos de ella haberse ido para el trabajo".

¿Has pensado en la posibilidad de tener una nueva casa?

"Sí".

¿Dónde quisieras que fuera?

"Donde quiera".

¿Si les hicieran una nueva casa en La Playita volverías a dormir sin preocupaciones?

"Sí, porque me gusta el mar".

¿Y tus padres qué dicen?

"Ellos sí quisieran irse".

¿Los has visto preocupados por la situación del tiempo?

"A mi mamá, empieza a hablar que es una cotorra, no para de hablar, que va a ir al Gobierno, que va a ir para una escuela a albergarse".

¿Tú comentas con alguien sobre la situación de la casa?

"Con el que se sienta conmigo en la mesa de la escuela. Él me dice que en cualquier momento me sacan de aquí, y yo le digo que no quiero me saquen".

¿Dónde ustedes pasaron el Matthew?

"En un aula de la escuela secundaria Ho Chi Min, cerca de aquí. Allí se rompió una pared y por poquito nos mata, tuvimos que ir para otro local".

¿Tú crees que tu casa resista otro ciclón?

"No. Yo lo que no me quiero ir del barrio, porque estoy cerca del mar".

¿Cuándo te nació ese amor por el mar?

"Desde chiquitica, si yo nací en el mar. Lo miro, me baño en él".

¿Esas aguas no están contaminadas?

"Ahí todo el mundo se baña".

¿Y no te han dicho que ahí corren aguas albañales?

"No, mi mamá solo no me deja bañar cuando hay mar de fondo y el agua está amarilla".

Tú lo que necesitas es un lugar donde el mar esté cerca.

"Sí, en cualquier lugar".