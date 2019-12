Maruja (+ Podcast + Video)

27/12/2019 06:42 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 4

Apenas ponché el record de la grabadora me impostó como ametralladora: "Mi nombre es María Mirta Guilbeaux Rodríguez, pero si me busca por esas señas pierde su tiempo porque yo soy conocida en Baracoa como la profesora Maruja".

¿Y por qué la gente conoce a la profesora Maruja?

"Porque desde el año 1962 me incorporé a educación, a un llamado de la Revolución para maestro popular.

En el año 61-62 fue ese llamado. Hacía falta maestros, y todo aquel que tuviera un título idóneo podía incorporarse. En aquel momento yo había terminado el bachillerato. Todas las personas que mostraron interés se agruparon y se convirtieron en maestros populares.

Yo tenía la influencia de cuatro tías por parte de padre, todas habían sido maestras de gran renombre y prestigio en Baracoa. Una de ellas me captó al terminar el preuniversitario. En aquella época para estudiar una carrera había que salir para Santiago, Matanzas, La Habana… y entonces vino la oportunidad de ser maestro y mi tía me embulló. Me incorporé y hasta la fecha de hoy, que aunque estoy jubilada, sigo siendo maestra".

¿Puede hablarme más de esas tías que convirtieron el magisterio en tradición familiar?

"Una de ellas era Luisa Guilbeaux, muy conocida porque trabajó en la escuela del Turey. Esa escuelita la hizo la Revolución, antes estaba en el campo.

Estaba Cachita, Caridad, también Guilbeaux. Trabajó en la zona de Bermejal, como maestra rural.

La otra era Evangélica. Cuando inició el seminternado Matachín ella fue directora de ese centro escolar. De ahí se fue para La Habana y continuó trabajando allá.

Y queda Gregoria Guilbeaux, que también comenzó en el magisterio aquí. Se casó y se fue a vivir para La Habana y allá siguió trabajando en la Universidad de La Habana como profesora de inglés.

Así que tenía esa corriente de maestros en la familia. A mí no me gustaba ser maestra porque decía que no iba a tener tanta paciencia, pero mi tía Luisa me convenció y luego la preparación hizo el resto".

¿Cuando se enamora Maruja del magisterio?

"Comencé mi primer año en al escuela del Turey, precisamente como maestra de primer grado. Fue entonces que empecé a enamorarme y a cultivar la paciencia que hace falta para trabajar con niños. Los primeros tres años di clases a primer grado y fui subiendo a los restantes grados de la enseñanza primaria, y de ahí a secundaria y pre".

Pero como maestra popular, usted no tenía una formación pedagógica. ¿Cómo se las arregló para superar esa limitación?

"Desde el principio había un equipo de profesores de experiencia que instruía metodológicamente al grupo de maestros primarios. Así fuimos recibiendo la preparación que necesitábamos para transitar hacia los diferentes niveles de enseñanza: primaria, secundaria, nivel medio superior. Al mismo tiempo fuimos superándonos también nosotros hasta graduarnos con nivel universitario".

Por lo que me cuenta, usted transitó por todos los niveles de enseñanza.

"Por todos. Inicié en la enseñanza primaria. De ahí hicieron un llamado y pasé a secundaria, primero no como profesora, porque en aquel momento no tenía título, sino como profesora de educación física.

Te explico. Yo había sido deportista en mi juventud. Cuando se incorporó la educación física al programa docente en las escuelas de Baracoa, no había personal para impartirla. Entonces un profesor titular, Abella, reunió a un grupo de muchachos y muchachas y formó un equipo. Nos fuimos a dar clases por las tardes en la escuela Manuel Fuentes Borges y en el centro escolar Matachín.

De ahí surge una plaza de profesora de educación física en la secundaria básica Glicerio Blanco Lores, y me incorporé al puesto. Estuve nada más que un año o dos años trabajando como profesora de educación física porque siempre me gustó la matemática, y se dio la oportunidad de pasar a profesora de matemática en séptimo grado.

También soy fundadora del preuniversitario urbano en Baracoa, el Julio Antonio Mella, en el año 75-76, con 10 profesores y 82 alumnos. Para gloria de esta ciudad preparamos esos alumnos, los 82 se graduaron, 81 cogieron beca al final y son profesionales.

Cuando cerró el pre urbano y se abrieron los preuniversitarios en el campo, me incorporé a trabajar en la unidad docente pedagógica, filial de Guantánamo. Estuve alrededor de 20 años, hasta el 2005, que me jubilé. Pasé en total más de 40 años en activo en educación.

Pero la historia no termina ahí. Cuando me jubilé en Baracoa había surgido la universidad, una sede municipal, y me incorporé como profesora de matemática en las carreras de contabilidad y agronomía, hasta el curso 2009-2010".

Después de conocerlos todos, ¿tiene preferencia por algún nivel en particular?

"No en particular. Comencé con niños y he trabajado con adolescentes, con jóvenes, con adultos. Ahora, la universidad te da la ventaja de que te pueden entender mejor el contenido. No tengo preferencias, pero me siento más cómoda ahí".

¿Qué se necesita para ser un buen maestro?

"Primero mucha dedicación y amor a lo que vas a hacer, a tu carrera. Tienes que pensar en la grandeza que hay en poner todo ese conocimiento en la persona que estás instruyendo, que estás preparando para un futuro, para una profesión. Pero eso solo lo logras con una buena preparación. Tienes que estudiar todos los días.

Yo estoy jubilada, puedo repasar, pero tengo que buscar los libros porque han cambiado los programas, han cambiado los alumnos; entonces, hay que adaptarse. Usted no puede decir yo sé, lo único que puede hacer es prepararse cada día.

Tengo alumnos que me dicen: profe, si no es por usted, yo no habría aprendido matemática. Recientemente me sorprendió una madre. El hijo hizo pruebas de ingreso a la universidad hace como cuatro o cinco años, ya casi termina la carrera. Ella me dijo: profe, usted fue la única persona que le dio a entender la geometría a mi hijo y no sabe cuánto él y yo se lo agradecemos todos los días.

Esas son cosas que me llenan de orgullo, de satisfacción por poner un granito de arena en la formación de un profesional".

¿Qué huellas ha dejado el magisterio en Maruja?

"Yo me siento educadora en cada momento de mi vida. Cuando salgo a la calle actúo como maestra porque nunca he dejado de serlo. Quiero que las personas que me vean sepan que yo les voy a transmitir educación, atención, conocimiento.

Ante todas las cosas tengo que ser ejemplo. A veces alguien comete un error y dicen: ¡ah, ni porque es profesora!… ¡No!, esa faceta no la quiero en mi vida. Quiero que todo el mundo diga siempre: esa es la profesora Maruja".

