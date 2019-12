Ese es mi orgullo

26/12/2019 07:51 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 3

Cuando escribía un trabajo sobre los maestros populares me enviaron con Josefina Martínez Roger y no tardé en darme cuenta de por qué su nombre es referencia en Baracoa. La pasión de sus palabras y el arrobo de su mirada cuando habla de magisterio la describen de un solo trazo.

¿Cuándo llega al magisterio?

"Inicié como maestra popular en el 1967. Empecé sustituyendo en la escuela Perucho Figueredo a una maestra de tercer grado que estaba de licencia. Tenía entonces noveno grado. Después me incorporo al IPE (preuniversitario), donde me hice maestra, y en el 83 me licencié en educación primaria. Estuve trabajando casi 30 años -25 reconocidos-, en la enseñanza primaria".

¿Por qué se llamaban maestros populares?

"Porque no eran maestros titulados todavía, les hablaban para trabajar y uno se incorporaba porque le gustaba. A mí por lo menos me encantaba la educación. Siempre me gustó, desde chiquita decía que iba a ser maestra".

En tres décadas de trabajo seguro acumuló incontables experiencias…

"Experiencias y anécdotas tengo muchas porque fui una maestra muy activa. En la medida en que fue pasando el tiempo me fui familiarizando con la educación y ayudaba mucho a los maestros que empezaban. Yo le daba clases demostrativas a los directores y a la gente de la provincia cuando venía. Mis hijos nacieron siendo ya educadora y fui maestra de los tres.

Luego me dijeron que si quería trabajar en el círculo infantil Eddy González como maestra de preescolar y estuve allí dos años. Fui directora del círculo infantil del Turey también. Por último me reincorporé a la escuela Rodnery Coutín, donde me jubilé.

Tengo muchas cosas lindas para recordar porque la educación para mí ha sido un sueño hecho realidad, por eso hoy me siento satisfecha cuando ayudo a mis nietos a hacer su tarea, cuando veo jóvenes que fueron alumnos míos, que trabajan en Primadavisión, que son médicos… Algunos me dicen maestra y me saludan. ¡Cuánto orgullo siente una por esas cosas!".

¿Cuántas de las personas que hoy ve a su alrededor fueron alumnos suyos?

“¡Ay mija!, le voy a hacer una anécdota. Una vez estoy en Guantánamo porque me ingresaron a mi hija y me sentí perdida en aquel hospital es grandísimo. Estoy llorando, buscando un teléfono para llamar a la casa, y siento que me ponen la mano en el hombro y me dicen: maestra. Cuando yo miro, un estudiante de medicina, casi ya al graduarse, me dio un beso, me abrazó. ¡Cuánto lloré en los hombros de él! Me dio sentimiento ver como él me ayudó, me llevó a hacer la llamada, me acompaño a la sala.

Cuando estoy sentada ahí en la puerta, pasan a cada rato: ¡maestra, adiós!. Porque hay muchos que tienen esa educación, que todavía te dicen maestra, que te recuerdan con ese amor".

Pero seguramente no solo fueron alegrías en una profesión tan esforzada, también hubo momentos duros.

"Muchos, porque yo tenía los tres niños chiquitos, tenía que mandar dos para el seminternado José Martí y llevar el otro al círculo infantil. Me tiraba oscuro, a las cuatro de la mañana ya estaba levantada haciendo los quehaceres de la casa y dejando el almuerzo listo. Entonces me iba a llevar a los dos más grandes para la parada de la guagua y al más pequeño al círculo. Y de ahí, ir para Matachín, que entonces no era seminternado todavía, donde yo trabajaba.

Tú sabes que antes ama de casa y la trabajadora eran lo mismo. Yo tenía que hacer lo que hace una ama de casa y trabajar también como maestra, atender a mis hijos, llevarlos a los actos que se hacían, ir a las reuniones, cumplir con todo. Mi marido era dirigente de Educación, y la mayoría del tiempo se lo pasaba fuera de la casa, trabajando".

¿Cuánto le aportó su profesión de maestra a la formación de su propia familia?

"Bastante. Hoy en día tengo una nieta que se hizo maestra de preescolar, otra nieta se hizo médico, todos han estudiando y actualmente están incorporados al estudio o al trabajo. Me siento muy orgullosa por el ejemplo que yo les di, que a todos los ayudé a repasar, que llévalo a la escuela, que ve a las reuniones…".

Después de toda una vida dedicada al magisterio y, como usted misma dijo, a formar el relevo profesional, tendrá muchos consejos guardados para los que ahora se inician.

"Lo primero que tengo que decirle a quién esté pensando en estudiar la carrera, es que para ser maestro se tiene que nacer con ese deseo de llevar la educación a los niños, porque si tú te haces maestro por un sueldo no llegas al niño, tienes que amar lo que haces.

Yo amo mi profesión… ¡la amo! Hablo de educación y es como un alimento que tú lo deseas y se te hace la boca agua… ¡igualito! Si naciera volvía a ser maestra. No médico, ni enfermera, ni ingeniera… ¡maestra!, que ese es mi orgullo".

