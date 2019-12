Huelga en Moa forma parte de la historia de la antigua región de Baracoa

26/12/2019 13:13 José Abreu Cardet 1

En la antigua región de Baracoa, un grupo de obreros de la planta de níquel Nicaro, próxima a Moa, se sumó en los primeros días de agosto de 1957 a la huelga convocada por el Movimiento 26 de Julio en protesta por el asesinato de Frank País. Los detalles del suceso histórico se conocen ahora.

Baracoa, la primera ciudad fundada en Cuba, ha tenido una estrecha relación con Holguín. Numerosos vecinos de esa comarca se establecieron en su territorio. Algunos de ellos fueron relevantes personalidades como el arquitecto Luis Felipe Columbié uno de los más destacados en esa especialidad en la segunda mitad del siglo XX.

Existe otra singular relación con la Ciudad Primada de la Mayor de Las Antillas. En la estructura militar del Ejército de Cuba, como se llamaban oficialmente las fuerzas armadas de la República hasta 1958, Baracoa pertenecía al Regimiento número 1 de la Guardia Rural que tenía su jefatura en el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Cada regimiento estaba estructurado en escuadrones.

El territorio de la antigua región de Baracoa se encontraba en la jurisdicción del Escuadrón 17. En esa época el actual municipio holguinero de Moa pertenecía a Baracoa; por lo que, militarmente, este territorio estaba en la jurisdicción del Regimiento número 1. El resto de la actual provincia Holguín pertenecía al Regimiento 7, que tenía su jefatura en Holguín, a unos pocos kilómetros de la ciudad, en un lugar llamado hoy Oscar Lucero.

Como toda institución, la referida unidad militar dejó una memoria escrita de sus acciones represivas, y en general de la vida militar. Unos de esos documentos reflejan un acontecimiento, hasta ahora, desconocido por la historia. Una huelga que se organizó en los primeros días de agosto de 1957 en la planta procesadora de níquel que se construía en Moa, propiedad de una empresa de los Estados Unidos.

Relativamente cercano de Moa se encontraba otra planta de níquel llamada Nicaro, también de propiedad estadounidense. Un grupo de técnicos y obreros de Nicaro trabajaron en el montaje de la nueva industria que se construía en Moa. En el verano de 1957 la vida transcurría monótonamente en el poblado minero, fuera de la actividad en torno a la fábrica. En el cuartelito de la Guardia Rural apenas había una docena de militares.

En aquel caluroso verano parecía que los días se repetirían tranquilamente por siempre. Un trágico acontecimiento ocurrido en una lejana ciudad repercutiría en el batey de la planta de níquel.

El 30 de julio de 1957 fue asesinado en las calles de Santiago de Cuba Frank País, joven dirigente del Movimiento 26 de Julio. La indignación se extendió por todo el país. La dirección de esa organización clandestina proclamó una huelga general en protesta por el asesinato. Un estudioso de aquellos acontecimientos nos dice que la huelga: “…involucró a miles de hombres y mujeres en todo el país.” (1)

La huelga que se desarrolló en los primeros días de agosto ha sido poco recordada y menos estudiada. Dos documentos del Escuadrón 17 nos reflejan el impacto de aquel movimiento en Moa. A continuación reproducimos ambos informes. El primero es de fecha 6 de agosto de 1957.

DIR OPNES G-3 (2) EME. (3)

C MTAR.-(4)

Cumplimiento art(5) 213 inf(6) a las 1500 hrs hoy esta Capitanía tuvo conocimiento que tarde AYER se fueron a la HUELGA OBREROS CIA(7) NICARO en MOA, dirigido por INGENIEROS Evelio Colina, Mario Lamela y Felix Rodriguez de dicha CIA punto He ordenado Sub Tte ISIDRO O. BLANCO con personal su Mando se constituya lugar hechos fin proceder en consecuencia punto Con su resultado se informará ese Centro.

García Santana

Capt JEsc 17 GR (8)

Otro documento fechado el 7 de agosto detalla sobre que ocurrió con aquel llamado a la huelga:

Dir Opns G-3 EME (9)

C Mtar

Ref mi Radio Ayer Trata sobre Huelga Compañía Nicaro de Moa Punto Practicada Inv(10) No se comprobó existencia huelga Nicaro Niquel punto Hecho se debió a rumores y falsas noticias sin poderse determinar quien o quienes las propalaron punto Faltaron al Trabajo algunos Obreros confundidos restableciéndose normalidad martes por la mañana.

Garcia Santana

Cap J Esc 17 GR (11)

No hay duda que hubo un inicio de huelga al que se sumaron un grupo de obreros, principalmente los procedentes de la planta de Nicaro. En esa industria existía desde 1956 una bien estructurada organización clandestina. Es posible que entre los obreros de la referida empresa que trabajaban en Moa se encontraban algunos de los miembros de ella. Pero la acción revolucionaria no estuvo bien organizada y además rápidamente acudieron fuerzas de la jefatura del escuadrón situado en Baracoa. Unos estudioso de aquel movimiento nos dice refiriéndose a la huelga en general que: “La dictadura liquidó este movimiento surgido sin preparación y sin control revolucionario” (12)

De todas formas un grupo de obreros que construían la planta se sumaron a aquella acción de protesta por el asesinato del joven combatiente. Un acontecimiento por completo ignorado por la memoria histórica.

NOTAS

2--Siguiendo la estructura del ejército de Estados Unidos se crearon en el de Cuba las direcciones G-1 personal, G-2 inteligencia, G-3 operaciones, G-4 logística y G-5 Inspección General. Fuente: José Quevedo Pérez: Cuba y sus fuerzas militares (1898 1958), Ediciones Verde Olivo, La Habana: 2003, p: 220

3--Dirección de Operaciones Estado Mayor del Ejercito

4—Ciudad Militar así se le llamaba al cuartel de Columbia situado en Marianao, La Habana donde se encontraba la jefatura del Ejército.

5—artículo

6-- informa

7-- Compañía

8—Capitán Jefe Escuadrón 17 Guardia rural.

9--Dirección de operaciones estado mayor del ejercito

10—Investigación

