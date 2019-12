Maestros populares en Baracoa: la vida por escuela (+ Fotos + Podcasts)

22/12/2019 13:02 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 19

Cuando a finales de los años 70 del pasado siglo se acuñó el término de educación popular para aglutinar prácticas formativas promovidas por la izquierda latinoamericana que tuvieron en el pedagogo brasileño Paulo Freire uno de sus más altos exponentes, casi veinte años antes en Cuba ya había comenzado una revolución de la enseñanza que no solo compartía principios y haceres afines, sino incluso un nombre similar.

“En el año 61/62 hubo un llamado de la Revolución a todo aquel que tuviera un título idóneo porque hacían falta maestros. Y todas esas personas que tuvieron interés se agruparon y se convirtieron en maestros populares”.

María Mirtha Guilbeaux Rodríguez recuerda muy nítidamente ese momento: “Yo había terminado el bachillerato y en aquel tiempo en Baracoa para estudiar una carrera había que salir para Santiago de Cuba, Matanzas, La Habana…, así que cuando vino la oportunidad de ser maestra la aproveché”.

Unos años más tarde lo hizo también Josefina Martínez Roger: “Yo inicié como maestra popular en 1967. Se llamaban maestros populares porque no eran titulados todavía, les hablaban para trabajar y uno se incorporaba si le gustaba enseñar”.

Cada una llega a la profesión a la que dedicaron sus vidas movidas por resortes diferentes.

“No me gustaba ser maestra porque decía que no iba a tener tanta paciencia - cuenta María Mirta, nombre de bautizo, Maruja por costumbre y por cariño-, sin embargo tenía una corriente fuerte de maestros en mi familia. Cuatro tías por parte de padre fueron maestras de gran renombre y prestigio en Baracoa. Es difícil desoír esa influencia. Una de ellas, Luisa Guilbeaux, me captó al terminar el preuniversitario. Al final me embulló, me incorporé y hasta la fecha de hoy, que aunque estoy jubilada, sigo siendo maestra”.

A Josefina no hubo que convencerla: “A mí me encantaba la educación. Siempre me gustó, desde chiquita decía que iba a ser maestra”.

Escuche testimonio de la maestra Josefina Martínez

Para convertir en realidad la promesa revolucionaria de hacer de la enseñanza un derecho de todos los cubanos hacían falta muchos educadores y el programa de maestros populares fue una alternativa necesaria, pero no se dejó solo al empirismo la preparación de los nuevos docentes.

“Cuando comencé a trabajar, recuerdo que sustituyendo en la escuela Perucho Figueredo a una maestra que estaba de licencia, tenía noveno grado. Después me incorporé al preuniversitario y luego, en el 83, me licencié como maestra primaria”.

La ruta seguida por Josefina fue similar a la de otros muchos baracoenses que se hicieron primero maestros en el aula y después en el papel. Aunque, desde el principio, tuvieron el acompañamiento de los de más experiencia, como bien dice su compañera Maruja: “Había un equipo que nos preparaba metodológicamente y así fuimos transitando por los diferentes niveles de enseñanza, al tiempo que nos superábamos también nosotros hasta graduamos del nivel universitario”.

Cada una escogió su camino. Josefina dedicó casi 30 años a la educación preescolar y primaria, y a preparar el relevo: “Fui muy activa, ayudaba a los maestros que empezaban, le daba clases demostrativas a los directores y a la gente de la provincia cuando venía. Tengo muy bonita experiencia porque mis hijos nacieron siendo yo educadora y fui maestra de los tres”.

Maruja quedó flechada enseguida: “Comencé mi primer año precisamente como maestra de primer grado y empecé a enamorarme de lo que hacía”; pero decidió seguir descubriendo nuevos horizontes. Cuando se incorpora la educación física al programa de estudios de la enseñanza secundaria asume el reto y en ese nivel descubre la pasión que la ha nutrido desde entonces: las matemáticas. En la década del 70 fue fundadora del preuniversitario urbano Julio Antonio Mella y después integró los claustros de la Filial Pedagógica y el Centro Universitario de Baracoa. Cuarenta años en activo y medio siglo hasta hoy porque nunca ha dejado de enseñar. “He trabajado con todos los niveles y aunque no tengo preferencia por uno en particular, dar clases a jóvenes y adultos, en la universidad, te da la ventaja de que pueden entender mejor el contenido”.

Escuche testimonio de la profesora María Mirtha Guilbeaux (Maruja)

Sin embargo, tienen mucho en común. Josefina asegura que atesora cosas “porque la educación ha sido para mí un sueño hecho realidad, por eso hoy me siento satisfecha cuando ayudo a mis nietos a hacer su tarea y cuando los jóvenes que fueron alumnos míos me dicen todavía maestra. ¡Cuánto orgullo siente uno por esas cosas!”.

El mismo orgullo de María Mirta cuando sus ex alumnos le dicen: “Profe Maruja, si no es por usted yo no habría aprendido matemática; profe, gracias a usted llegué a entender la geometría”.

Una suficiencia que se sustenta en su gran celo profesional: “Me siento educadora en cada momento de mi vida. Nunca he dejado de ser maestra, cuando salgo a la calle actúo como maestra. Quiero que las personas que me vean sepan que yo les voy a transmitir educación, atención, conocimiento. Y ante todo, yo tengo que ser ejemplo. A veces uno comete un error y dicen: ¡ah, ni porque es profesora!… ¡No!, esa faceta yo no la quiero en mi vida”.

¿Cómo, entonces, se llega a ser un maestro de excelencia?, le pregunto: “Con dedicación y amor por lo que haces. Yo estoy jubilada, puedo repasar a alumnos, pero tengo que buscar los libros porque han cambiado los programas, han cambiado los alumnos; entonces, hay que adaptarse y eso solo lo logra con una buena preparación. Usted no puede decir yo sé, tiene que estudiar y prepararse todos los días”.

Josefina la respalda: “Para ser maestro hay que nacer con ese deseo de serlo porque si tú te haces maestro por un sueldo, no llegas al niño. Yo amo la educación… ¡la amo! Hablo del magisterio y es como cuando tú deseas mucho un alimento y se te hace la boca agua… ¡igualito!

Su expresión me convence de que cuando dice que si naciera de nuevo sería otra vez maestra no está repitiendo una frase hecha. Le sobran actos y la faltan palabras. En un esfuerzo último remarca la idea para zanjar cualquier duda posible: “…no médico, ni enfermera, ni ingeniera… ¡maestra!, que ese es mi orgullo”.