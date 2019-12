Economía por cuenta propia

18/12/2019 17:30 Arelis Alba arelis.alba@icrt.cu 5

Un chiste conocido compara el trabajo por cuenta propia en Cuba con un popular personaje del programa televisivo Vivir del cuento: Ruperto, ese que por cada paso que da, vuelve dos en sentido contrario. Numerosas medidas y normas jurídicas se han dictado en los últimos años para regular e impulsar esta actividad económica, lo que muchos interpretan como andar y desandar el mismo camino sin rumbo definido.

Aunque después de muchos años de implementación convergen visiones diversas, algunas contrapuestas entre sí, el trabajo por cuenta propia, pese a críticos y detractores, forma parte sustancial de la actualización del modelo económico y social cubano. No por casualidad cientos de miles de personas han apostado por esta modalidad de empleo, entre ellas el ingeniero mecánico baracoense José Enrique Ortiz Machado.

¿Cómo valora el desarrollo del trabajo por cuenta propia en el municipio?, ¿qué factores considera que lo favorecen y cuáles lo frenan?

"Yo creo que en el municipio incorporarse al cuentapropismo no es problema, no es difícil hoy abrir patentes, todos los mecanismos bancarios funcionan correctamente, la ONAT tiene un sistema que funciona de forma muy operativa y con muchas facilidades. Esto es la parte más sencilla.

Como deficiencias, creo que son las mismas de todo el país: los recursos. No se ha trazado una política de abastecimiento de recursos al cuentapropismo y esto afecta la productividad por lo que los trabajos se prolongan más de lo debido. Muchas veces los recursos solo aparecen por vías que no son lícitas y de esta forma todo el mundo pierde: el estado, el trabajador y el cliente. Todas las empresas comercializadoras venden hoy a empresas estatales o a cooperativas, ninguna a cuentapropistas.

Otro freno son los impagos de las empresas, en ocasiones de más de tres meses. Creo que hay un poco de insensibilidad en eso. Es cierto que existe el mecanismo legal para exigir el adeudo, pero es un proceso complicado, quizás no tanto desde el punto de vista jurídico; sin embargo, si demandas a una empresa no te van a contratar más, te tildan de conflictivo y van a prescindir de tus productos o servicios".

Me está hablando específicamente del cuentapropismo vinculado a la prestación de servicios al sector estatal, pero esa, me parece a mí, no es una práctica generalizada en el municipio, ¿por qué cree que ocurre esto?

"Hay cierto recelo de los cuentapropistas para dar servicio a las empresas y eso se debe, fundamentalmente, a la demora en los pagos. La contratación también es compleja y rigurosa. Falta preparación, tanto de los cuentapropistas como en las empresas, para hacer un contrato. Eso crea cierto temor a hacerlos y que venga después una auditoría y coja problemas.

Hay otras limitaciones también. En Baracoa solo se puede contratar a un cuentapropista cuando la entidad estatal que realiza ese servicio hace dejación del mismo. En un anexo del contrato debe aparecer la notificación y explicada la causa. Tengo entendido que es una normativa para todo el país, pero yo he hablado con otros cuentapropistas de Guantánamo y La Habana y me dicen que en esos lugares no media tal condicionante. Me han explicado que se hace una licitación entre cuentapropistas y empresas estatales, y el que ofrezca mayores ventajas es el escogido.

Por lo general la empresa estatal no hace renuncia del servicio en favor de un cuentrapropista, aunque no tenga las condiciones para hacerlo o no lo haga con eficiencia y calidad. Lo digo por experiencia personal. Yo fui contratado para atender los servicios de climatización en el hospital de Baracoa y la Dirección de Salud estaba muy satisfecha por la rapidez, la calidad del trabajo y el considerable ahorro de recursos financieros, ya que lo hacía a un costo un 30 porciento menor. Además de los mantenimientos periódicos del equipamiento tecnológico, me di a la tarea de recuperar muchos equipos de clima que anteriormente eran dados de baja para adquirir otros nuevos, con lo cual también se ahorraba dinero y se contribuía a la sustitución de importaciones. Pero al conocerse la normativa, Copextel decidió no hacer dejación de ese servicio, a pesar de que, por ser la única entidad dedicada a este tipo de prestaciones en el municipio, tiene un excesivo número de clientes, lo que, unido a las limitaciones de recursos, afecta la calidad y la rapidez con que puede prestar el servicio.

Otra freno que he encontrado es que los cuentapropistas no pueden intervenir en inversiones, que son, precisamente, las obras que cuentan con montos estables y elevados de recursos materiales y financieros".

¿Usted cree que el método de licitación es más práctico y ventajoso para la economía el país?

"Para mí es la mejor variante que existe, es el método idóneo para la contratación de un servicio porque el cliente puede hacer elección de la mejor opción en oferta en cuanto a calidad y precios. Es una práctica mundial.

Yo creo que no se debe tener miedo de que el cuentapropista intervenga en inversiones y en obras que representen ingresos financieros importantes porque al final el sistema de impuestos que tiene el país es mucho mayor para el sector cuentapropista que el que tienen las empresas y las cooperativas. El 50 por ciento de las ganancias, cuando la facturación pasa de los 50 mil pesos, retorna a las arcas del estado.

Lo otro que puede aportar el cuentapropista es agilidad, calidad, creatividad. Hay muchos servicios que las empresas estatales en Cuba no prestan y el cuentapropista, por la capacidad de adaptación a las circunstancias y la estructura pequeña con que funciona, está en mejores condiciones para realizar esas actividades.

Por tanto, yo no creo que exista ningún argumento sólido para frenar la actividad del cuentapropismo; por el contrario, me parece que tiene muchísimo más para para aportarle a la economía y a la sociedad cubanas que lo que hace hoy.

Te voy a poner un ejemplo, yo me dedico a hacer furgones. Ya he fabricado varios para el establecimiento de productos lácteos del municipio. Esto en la provincia no lo hace nadie, en el país me imagino que lo hagan muy pocos porque yo provengo del sector y la mala calidad de los furgones que trasladan los alimentos ha sido por mucho tiempo un problema a resolver. Los furgones que ha importado el país no son de la mejor calidad, he tenido que reconstruir algunos que se han tenido que reforzar al poco tiempo de explotación.

Yo tengo experiencia y resultados en esa actividad, pero por ser un cuentapropista, no tengo acceso a ningún recurso. Actualmente lo que he podido hacer es porque las empresas cogen los viejos que tienen, me los dan para que yo los reconstruya y me facilitan el 80 por ciento de los recursos que lleva el trabajo. Pero el país pudiera valerse más de un servicio único, de buena calidad. Si me vendieran los recursos podría incluso fabricar furgones. Es un ejemplo de cómo el país pudiera ganar económica y financieramente si el cuentapropismo tuviera un mayor protagonismo en la industria nacional".

¿Considera que esas regulaciones de las que habla, que le dan prioridad a la empresa estatal, incluso allí y cuando ha demostrado ineficiencia o no presta determinado servicio, entran en contradicción con la política expresa del país de favorecer el desarrollo del trabajo por cuenta propia?

"Sí, yo pienso que en términos de discurso se han dicho muchas cosas bonitas sobre el cuentapropismo que en la práctica no se ha materializado de esa manera.

Primero, la igualdad en las relaciones con las empresas no existe, es un sector discriminado, fundamentalmente por el acceso a los recursos.

En segundo lugar, toda actividad industrial y de servicios requiere de gran movilidad. Los cuentapropistas no tienen acceso a la adquisición de transporte, ni tampoco de equipamiento profesional. La ley aduanera del país impide la importación de todo tipo de equipos destinados a la actividad comercial. Las tiendas que comercializan en divisas a través de tarjetas magnéticas, abiertas recientemente, asumen el mismo principio.

Por eso yo digo que hay un discurso por un lado y una acción práctica muy contradictoria al discurso, por el otro lado".

Estuvo residiendo fuera del país por un tiempo, ¿ejerció algún tipo de actividad por cuenta propia?

"Sí, en Brasil. Me dedicaba a la construcción y montaje de estructuras metálicas. Incluso monté un pequeño negocio con un brasileño y lo desarrollé durante cierto tiempo".

¿Qué diferencias ve en la manera en que se enfoca el trabajo por cuenta propia en Cuba y en Brasil, por ejemplo? ¿Cuáles son los puntos de contacto y divergencia entre ambos sistemas?

"En su concepción es prácticamente lo mismo. Cuando fuimos a abrir un pequeño negocio en Brasil tuvimos que pasar por el proceso de autorización de las entidades del gobierno, igual que en cualquier país.

La gran diferencia está en el acceso a los recursos. Cuando una persona en el extranjero decide hacer un negocio particular, se llueven los suministradores. Y esa es la parte débil de nuestro sistema de cuentapropismo. Se facilita mucho el proceso de sacar la patente, pero después que abres el negocio no tienes cómo sostenerlo lícitamente. Si no es por la izquierda, buscando materiales a veces sin la calidad requerida, es difícil mantenerlo. Hacen falta recursos para que un negocio se desarrolle prósperamente y aporte beneficio personal y al país".

Sobre la base de su experiencia en Brasil ¿qué sugerencias haría para mejorar el trabajo por cuenta propia en Cuba?

"Yo creo que lo esencial es entender que la comercialización es un negocio próspero de cualquier manera y en cualquier parte. Cuando el país necesita que las empresas crezcan, que tengan ganancias, que la economía se desarrolle, no es lógico que se prohíba la actividad comercializadora hacia un sector de alta demanda como es el privado, de productos importados o de producción nacional que dejan dividendos económicos a las empresas comercializadoras cubanas. ¿Por qué Almacenes Universales, Dived, Ensuna, Escambray, Sasa… no venden a cuentapropistas si lo hacen con un margen de ganancia y se van a beneficiar con esas ventas? Es como negarse al desarrollo, no solo del cuentapropismo, sino también de la propia empresa estatal socialista.

Pienso que es una de las razones por las que en el país no avanza el sector cuentapropista, ni la economía nacional, al ritmo que cabría esperarse si tuvieran iguales oportunidades de participación y desarrollo todos los actores económicos".

El trabajo por cuenta propia en Cuba tiene que enfrentar todavía fuertes prejuicios sociales. Hay personas que piensan que alguien que se desempeña en el sector privado tiene una mentalidad que privilegia las formas capitalistas de gestión económica. ¿Es su caso?

"Visité el extranjero como cualquier otra persona que tiene derecho a salir del país por invitación familiar. Trabajé por allá porque se me dio la oportunidad y consideré que era una forma de pagar los gastos que estaba generando y ayudar a mi familia aquí en Cuba. Soy militante del Partido Comunista, obtuve una dispensa para viajar y cuando regresé me reincorporé a mi núcleo.

Yo no estoy en desacuerdo con los impuestos, a pesar de que son altos, porque creo que efectivamente un país con sistemas de salud y educación públicos como el nuestro, además de otras gratuidades, tiene que buscar ese financiamiento en beneficio de todos, de las personas que más ingresan. Por lo tanto, no creo que los impuestos sean abusivos ni nada de eso, son altos comparados con otros países, pero en otras partes del mundo las gratuidades no existen o escasean, mientras en Cuba las tenemos en abundancia.

Creo que el cuentapropismo puede desarrollarse con conciencia política y con conciencia económica. Estoy pensando en los precios de los productos y servicios donde hay que tener sensibilidad para no establecer importes abusivos ni para entidades económicas ni para la población. Eso debe marcar la diferencia entre una mentalidad puramente capitalista y una mentalidad de trabajo colectivo y centrada en el bienestar social".

Conoció el capitalismo y ha vivido casi toda su vida en el socialismo. ¿Sigue creyendo que es posible una Cuba socialista, próspera y sostenible, de la cual mucho se habla y casi siempre se ve tan lejos?

"Sí, yo creo plenamente en el socialismo, y creo, sobre todo, en el socialismo cubano. Pero para que sea próspero y sostenible debemos dejar atrás muchos estereotipos y muchos miedos que tenemos, relacionados con el desarrollo económico y empresarial del país.

Hay personas que ven el sector privado como un enemigo, que consideran el cuentapropismo como el dedo malo del sistema. Yo no lo veo como un mal necesario porque para poder desarrollar una sociedad todo el mundo tiene que aportar. Los servicios, a escala pequeña, tienen que ser particulares, porque el Estado no se puede encargar de servicios minoristas de todo tipo. Cuando familias y pequeños grupos se unen para dar un servicio en la comunidad, se logra más eficiencia.

Aspiro a que la venta de recursos y equipos que el cuentapropista necesita para sostener y diversificar sus prestaciones, se realice en el país y no como está sucediendo hoy, que vienen de Panamá, de Haití…, o desviados de otras actividades. Sueño incluso con que los cuentapropistas puedan exportar productos, para que esas ganancias se gasten aquí dentro del país. Si el cuentapropismo en Cuba crea bienes materiales la economía se desarrolla y todo el mundo gana".

Su más reciente proyecto fue la construcción y montaje de una fábrica de helados en Baracoa, ¿qué sigue?

"Yo no soy constructor pero asumí ese reto porque las características de la obra requerían que fuera asumida por personal que tuviera conocimientos sobre industria de alimentos. Me dio mucho trabajo encontrar fuerza de trabajo con buena calificación.

En lo inmediato planeo dedicarme a lo que he hecho toda la vida: las actividades de clima y refrigeración en industrias, con perspectivas de extender el servicio al comercio y la gastronomía.

Baracoa necesita mucho una planta de hielo, así que también la tengo en perspectiva. He trabajado en el desarrollo de tecnologías para producir cal muy nobles ecológicamente, que no consumen ni leña ni combustible fósil, y pretendo que eso tenga una implementación práctica en la vida económica del territorio, que buena falta hace".

Es decir que no deja de pensar y de soñar...

"Estar siempre detrás de la innovación, de la creación, ha sido mi gran virtud o mi mayor defecto. Depende de quién y cómo lo mire. Lo mismo pasa con el trabajo por cuenta propia".